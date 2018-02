Věznili ho nacisté i komunisté. Teď si oceněný odbojář přeje hlavně dožít v míru

Jan Havel v roce 1949 opakovaně překročil česko-německé hranice při plnění úkolů zpravodajského charakteru. Podařilo se mu založit zpravodajskou skupinu a obstarat větší množství kartografického materiálu někdejšího Československa. Při třetím přechodu byl ale zadržen.

Havel se dříve zapojil i do protinacistického odboje a jeho největším přáním je, aby dožil v míru. „Za Německa jsem byl zavřený. A potom přišel další režim, a zase jsem do toho vletěl. Takže už snad to dožiju, že to bude v míru, to bych si hodně přál. Protože žít v době nesvobody, to je hrozný,“ prohlásil muž, jemuž byl přiznán i status válečného veterána.

Své zážitky předával jako skautský vedoucí i mladším generacím. Na uznání své protikomunistické činnosti ale čekal od sametové revoluce. „Když bylo výročí sametu, tak jsem si podal žádost, prošetřovali to šest let,“ uvedl. „Dělal jsem to kvůli těm, kteří to nepřežili, já bych to sám nezahajoval,“ dodal.