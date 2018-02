Ošetřovatelka popřela, že pacientce vpíchla vzduch do žíly. Hrozí jí 20 let

Případ se stal 16. března loňského roku na jednotce intenzivní péče chirurgického oddělení nemocnice. Podle obžaloby si jedenadvacetiletá žena ve službě vzala několik tabletek léku lexaurin, který se používá ke snížení stavu úzkosti, a poté úmyslně usmrtila pacientku.

Státní zástupce Tomáš Milec v obžalobě popsal, že ženě odstranila infuzi ze zavedené kanyly, ačkoliv k tomu neměla oprávnění. Následně jí podle státního zástupce vpíchla do žíly vzduch. Žena zemřela na selhání dechu, krevního oběhu a hlavně na následky proleženin. „Proto je to pokus o vraždu,“ vysvětlil Milec.

Obžalovaná: Vymyslela jsem si to

Waclawiecová před soudem potvrdila, že si ve službě vzala několik tabletek antidepresiv. „U té paní jsem vůbec nebyla. Vymyslela jsem si to,“ řekla při výpovědi u soudu s tím, že chtěla, aby se o ni začalo zajímat okolí. Žena dodala, že měla problémy se vztahy a chtěla na sebe upoutat pozornost jistého muže.

Soudce obžalovanou upozornil, že se k činu přiznala při výslechu na policii, u kterého byl přítomen i její obhájce. „Na policii mi řekli, že když se nepřiznám, tak dostanu doživotí a nikdy neuvidím svého syna,“ zdůvodnila přiznání Waclawiecová. O činu v SMS zprávě informovala také několik svých přátel.

Podle Milce není změna výpovědi u hlavního líčení nic neobvyklého. „Já se domnívám, že to žádná velká čára přes rozpočet není,“ míní Milec. Dodal, že výpověď, kterou žena udělala na policii, je velmi obsáhlá a konkrétní. „Velmi těžko si dokážu představit, že by si takové konkrétní věci vymýšlela jen proto, aby byla zajímavá před svým známým, to se domnívám, že není příliš pravděpodobné,“ řekl Milec.

Žena je od loňského března ve vazbě, v současnosti je umístěna na psychiatrickém oddělení. Za pokus o vraždu jí hrozí až 20 let vězení.