Babiš preferuje jednobarevnou vládu ANO tolerovanou na základě programu

Se sociálními demokraty by Babiš v takové případě podepsal dohodu, která by jasně vymezila, co se ANO výměnou za toleranci kabinetu zavazuje prosadit. „To bude veřejně známé, takže si nebudeme moci dovolit někoho podvést,“ dodal.

Koaliční vláda má podle Andreje Babiše mnohé nevýhody. „Dohaduje se v nich, kdo co udělal a neudělal, kdo za co může a nemůže… Pro nás nejlepší varianta je, aby naši jednobarevnou vládu ČSSD tolerovala, aby nám umožnila získat důvěru na základě programové dohody,“ řekl Právu.

Ve hře je i varianta, že by sociální demokraté nominovali do vlády své experty. „Pokud by měli nějaké dobré odborníky, tak se o tom dá diskutovat,“ reagoval Babiš. ČSSD by případně mohla mít na ministerstvech své náměstky, jak ostatně navrhoval i prezident Miloš Zeman.

Vláda ale už ve středu projedná závažné změny v zákoně o státní službě. Jednou z variant je, že zruší post politických náměstků a odborné vyjme ze státní služby. Babišovi na předloze vadí, že si ministr nemůže vybrat všechny své podřízené. Právě v souvislosti s odvoláváním náměstků čelil jeho kabinet kritice. Údajné čistky ale šéf vlády v demisi odmítá.

ANO zatím jednalo o programu s komunisty a SPD. Po nedělním sjezdu se chystá schůzka s novým vedením ČSSD. Předseda Jan Hamáček a místopředseda Jiří Zimola se s Babišem chtějí sejít ještě tento týden. Ve čtvrtek mají domluvenou schůzku i Starostové a nezávislí.