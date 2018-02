Velebova SPO se dvoří ČSSD. Rozhodně ne, odmítá myšlenku spolupráce předseda Hamáček

Byl květen 2010 a čtyři procenta hlasů v parlamentních volbách získala Strana práv občanů, která měla v názvu ještě dodatek „Zemanovci“. U SPOZ zakotvilo tehdy několik bývalých výrazných sociálnědemokratických politiků a zřejmě i voličů, kteří naopak chyběli sociální demokracii. Šlo o levicový rozkol definovaný zejména sporem mezi jejím tehdejším předsedou Milošem Zemanem a tehdejším šéfem ČSSD Jiřím Paroubkem.

Nyní však Strana práv občanů nabrala opačný kurz. „Je třeba vzít vážně situaci na levici a netříštit síly. (…) Máme se bavit minimálně o nějaké hodně těsné spolupráci,“ řekl Mladé frontě DNES nynější předseda SPO Jan Veleba.

Jak ale připomněl deník i sami sociální demokraté, SPO již není tak bohatou nevěstou jako před osmi lety. V loňských volbách dostala necelých 19 tisíc hlasů, tedy 0,4 procenta, což by nebyla významná vzpruha ani pro oslabenou sociální demokracii. Spojení by jí nevyneslo žádného poslance navíc, ani by se v pomyslném „pelotonu“ nedostala z šestého na páté místo před KSČM.