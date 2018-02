Výjimečně teplou zimu zchladil únor. S koncem týdne bude mrznout všude a pořád

Český hydrometeorologický ústav upozornil počátkem února, že se zima zatím vyvíjela tak, že na několika měřicích stanicích včetně Prahy-Klementina, Ústí nad Labem – Vaňova či Děčna do té doby – tedy během prosince a ledna – nenastal ani jeden ledový den. Že by nebyl ani jeden den, během kterého teplota nevystoupila nad nulu, se nestalo ani během velmi teplé zimy před čtyřmi lety, stalo se to pouze v polovině 70. let. Nakonec ale na něco takového nejspíše nedojde ani letos.

Již minulý týden sice teploty poklesly a pohybovaly se kolem nuly, ale pátek přinesl mírné oteplení. To by se v tomto týdnu již opakovat nemělo. Má být naopak čím dál chladněji.

Již v pondělí brzy ráno mrzlo v celé zemi, v úterý nad ránem rovněž. Nejchladněji bylo v Jelení (minus 18 stupňů Celsia), nejtepleji v Plzni (minus 1 stupeň). Během dne teploty ještě vystoupí většinou na minus 1 až plus 3 stupně Celsia. „V Polabí může být tepleji, a to dokonce až 5 stupňů,“ upozornila ovšem meteoroložka Zuzana Krejčová.

V dalších dnech však budou teploty klesat a v neděli by již mohlo celý den mrznout v celém Česku. Maxima by se měla pohybovat mezi nulou a minus 4 stupni Celsia, a pokud by to náhodou „nevyšlo“ v neděli, mohou reparát provést dny následující, kdy by mělo být ještě chladněji.