Hamáček: Sobotkův názor by měl na sjezdu své místo. Je škoda, že nepřijel

Cítil jste od prezidenta Zemana na sjezdu nějakou podporu, mluvil jste s ním třeba?

S panem prezidentem jsem neměl možnost mluvit během sjezdu, ale to, co říkal, splnilo moje očekávání. Už předem jsem říkal, že neočekávám, že by pan prezident někoho podpořil konkrétně, on to nikdy nedělal. V tom svém projevu se hodně vracel do minulosti, hodnotil prezidentskou volbu, dával doporučení ČSSD – to jsem všechno čekal. Ale personální doporučení jsem nečekal a také žádné nepadlo.

Miloš Zeman ve svém projevu k delegátům mimo jiné pronesl: „stýskalo se mi po vás“. Vy jste uvěřil prezidentovi, že se mu po vás skutečně stýskalo? Minimálně po všech sociálních demokratech, kteří byli v sále?

Mám pocit, že tam zahrály roli i emoce, protože se sjezd konal na stejném místě, kde byl Miloš Zeman před 25 lety zvolen předsedou ČSSD. Takže určitě pan prezident i zavzpomínal na začátky své kariéry. Jestli rád viděl všechny sociální demokraty, to nevím, ale určitě se rád vrátil na půdu strany, ve které začínal.

Jak jste vnímal to mezidobí – byla také éra, kdy některé sociální demokraty někdy vůbec nešetřil. Není i on tím, kdo touto pozicí ČSSD oslaboval?

Spory s prezidentem nikdy žádné politické straně nepomohly a určitě nepomohly sociálním demokratům. Vždycky říkám, že jsme profesionální politici a neměli bychom nechat naše vzájemné vztahy přejít do osobní roviny, což se bohužel v případě prezidenta republiky a některých sociálních demokratů stalo. Já stojím o to, abychom měli do budoucna vztahy korektní a profesionální.