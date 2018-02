Sjezd rozvázal ČSSD ruce. Hamáček i Zimola chtějí jednat s Babišem

„Stál bych o to, abychom začali programem. Na straně hnutí ANO je programové prohlášení vlády, na naší straně je program sociální demokracie, určitě vytvoříme odborné týmy, které by se měly sejít a hledat ten průsečík,“ uvedl nově zvolený předseda ČSSD Jan Hamáček.

To potvrzuje i nově zvolený první místopředseda strany Jiří Zimola. „To, co nám uloží sjezd, je prostě svaté. To tak v sociální demokracii, respektive v demokratické straně je. A my se tím s panem předsedou určitě budeme řídit. Doufám, že se s panem Babišem a také s panem prezidentem potkáme v nejbližších dnech,“ uvedl Zimola.

Babiš: Jediný kandidát na premiéra jsem já

Andrej Babiš už po nedělní večeři s prezidentem Milošem Zemanem vzkázal sociálním demokratům, že hnutí ANO jiného kandidáta na premiéra nenavrhne. „ČSSD dobře ví, že hnutí rozhodlo o tom, že já jsem jediný kandidát na premiéra. Samozřejmě se spojím s panem Hamáčkem a dáme si nějakou schůzku,“ oznámil Babiš.