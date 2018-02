Zemřel válečný hrdina Miroslav Liškutín, jeden z posledních pilotů, kteří létali s RAF

O úmrtí válečného hrdiny Miroslava Liškutína, který dlouhodobě žil ve Velké Británii, na Twitteru informovala Armáda ČR. „Dnes zemřel brigádní generál v. v. (ve výslužbě) Miroslav Liškutín. Hrdina, který se od roku 1940 v Anglii účastnil bojů, během kterých uskutečnil 131 letů nad nepřátelská území a nalétal 465 bojových hodin,“ uvedla armáda.

Náčelník generálního štábu Josef Bečvář doplnil, že zprávu přijal s upřímným zármutkem. „Armáda ČR ztrácí v jeho osobě významnou postavu druhé světové války – příslušníka 312. a 313. československé stíhací perutě ve Velké Británii. Čest jeho památce,“ dodal Bečvář. Loni prezident Miloš Zeman za hrdinství povýšil Liškutína do generálské hodnosti.

Z okupovaného Československa odešel v dubnu 1939 přes Polsko, Švédsko a Velkou Británii do Francie, kde vstoupil do cizinecké legie, se kterou byl vyslán na šestiměsíční výcvik do Afriky.

Po pádu Francie se dostal do Velké Británie, kde dokončil výcvik stíhacího pilota a od srpna 1941 létal u 145. britské perutě RAF. Později byl převelen k 312. československé stíhací peruti RAF a v květnu 1945 k 313. československé stíhací peruti RAF.

Nalétal 465 operačních hodin a asi 130 letů nad nepřátelským územím, čímž se zařadil mezi jedny z nejvíce bojově nasazených českých stíhacích pilotů během druhé světové války. „Pro mne to bylo jako zametání, bylo to mojí povinností jít tam a sestřelit,“ vzpomínal později na bojové nasazení.