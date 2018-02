Nenápadný, ale zkušený. A se zlým mužem po boku, komentují deníky Hamáčkovo vítězství

Právě dosavadní nevýraznost Hamáčka je podle komentátora deníku E15 jeho předností. „V čele partaje bude stát spíše konsenzuální a méně vyhraněný typ politika schopný proplouvat diskuzemi bez velkých gest a vyhrocených názorů a po svém boku bude mít ‚zlého muže‘ inklinujícího k podbízivé a líbivé zjednodušující interpretaci složitých problémů. Tak jako měl decentní Bohuslav Sobotka svého Milana Chovance s puškou přes rameno, bude mít Hamáček svého Zimolu,“ píše E15.

Komentář Deníku si naopak všímá toho, že nevýrazný Hamáček je ostřílený politik: „Je zkušený vyjednavač, byl úspěšný volební manažer, při nedávném výběru místopředsedy sněmovny získal největší počet hlasů. Prezidenta respektuje, ale rozhodně by ho nenapadlo se Zemanovou pomocí zachraňovat ČSSD. Natož s ním stát na holdovacím pódiu vedle Tomia Okamury.“

Podle sloupku Lidových novin (LN) je Hamáček jednoznačně to nejsolidnější, co může ČSSD nabídnout, otázkou ale je, zda bude solidnost stačit, když konkurencí strany v oslovování starších a méně vzdělaných voličů je šéf ANO Andrej Babiš. „Bude se muset vypořádat s otázkou klasického voliče ČSSD, který dění sleduje jen přes občasné zprávy komerčních televizí: Kdo je to ten Hamáček?“ píšou o novém předsedovi sociálních demokratů LN.