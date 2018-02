„Hamáček stmeluje. ČSSD míří k podpoře vlády ANO,“ shodují se lídři dalších stran

Nový lídr ČSSD Jan Hamáček – dříve předseda sněmovny, teď její první místopředseda – může být sjednotitelem rozjitřené sociální demokracie. Tak jej alespoň hodnotí ve svých reakcích zástupci dalších parlamentních stran.

„Jan Hamáček je představitelem racionálního směru v sociální demokracii, který je zvyklý na jednání, vyjednávání a hledání určitého kompromisu,“ reagoval kladně předseda KSČM Vojtěch Filip.

Vyjádření pana prezidenta ke zvolení J. Hamáčka předsedou ČSSD a J. Zimoly 1. místopředsedou ČSSD: pic.twitter.com/Coq8QHbH6O — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) February 18, 2018

V tom se Filip shoduje s předsedou hnutí STAN Petrem Gazdíkem. „Jan Hamáček stmeluje, nerozděluje, je to muž kompromisu a bystrého politického úsudku, proto velmi vítám jeho zvolení. ČSSD může restartovat a vrátit k lepším volebním výsledkům,“ uvedl Gazdík.

„Rozhodnutí pouze potvrzuje, že ČSSD bude mířit do vlády s hnutím ANO. Atmosféra na sjezdu to jasně ukazovala a pan Hamáček si dovede představit vládu s trestně stíhaným premiérem Andrejem Babišem. Vidím tedy velký posun k vládě ČSSD s ANO, podporované SPD a komunisty,“ uvedl ke zvolení Hamáčka předsedou ČSSD europoslanec a předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. „Ti, kteří do vlády nechtěli, neměli šanci do druhého kola postoupit, jejich výsledek byl daleko horší.“

Janu Hamáčkovi srdečně gratuluji ke zvolení. Očekávám férové a korektní soupeření i spolupráci, tam, kde to programově a hodnotově je možné — Pavel Bělobrádek (@PavelBelobradek) February 18, 2018

Babiš se s Hamáčkem sejde, svou roli mimo vládu ale odmítá

A ještě v neděli večer ČSSD pověřila Hamáčka jednáním o vládě s ANO. S podmínkou, že se kabinet nesmí opírat o hlasy SPD. ČSSD také vyzvala ANO, aby nenominovalo do vlády trestně stíhané osoby, tedy předsedu hnutí Andreje Babiše a prvního místopředsedu Jaroslava Faltýnka. „Já si to rád vyslechnu osobně. Myslím, že ČSSD dobře ví, že hnutí rozhodlo o tom, že já jsem jediný kandidát na premiéra,“ odmítl Babiš, že by osobně ve vládě nebyl.

S Hamáčkem chce také mluvit o tom, za jakých podmínek by ČSSD mohla vstoupit do vlády či ji tolerovat. „Pozveme pana Hamáčka a budeme jednat. Oni nám musí sdělit, za jakých podmínek by nás chtěli buď tolerovat, nebo jít do vlády,“ řekl Babiš.

Zopakoval přitom, že by upřednostnil vytvoření menšinového jednobarevného kabinetu ANO, který by jiné strany podporovaly výměnou za programové ústupky. Při prvním pokusu o vytvoření vlády nezískal menšinový kabinet ANO důvěru.

Šéf hnutí ANO také odmítl názory, které zazněly na sjezdu ČSSD, že by sociální demokraté měli v případě vládní účasti získat ministerstva práce a zdravotnictví, protože v nich mají těžiště programu. „MPSV a zdravotnictví je pro nás klíčové. Oni měli ty dva resorty, mohli nám něco ukázat za čtyři roky a neukázali nic,“ řekl premiér v demisi a šéf hnutí ANO.

Babiš také uvítal, že se předsedou ČSSD v nedělní volbě nestal dosavadní statutární místopředseda Milan Chovanec, se kterým měl v minulosti spory. „Pro mě jednání s panem Chovancem bylo absolutně nepřijatelné. Je to člověk, který je to nejhorší, co se vyskytlo v české politice,“ řekl a obvinil Chovance, že jako ministr vnitra v minulé vládě zneužíval svou funkci.

V menšinovou vládu věří i komunisté

Možná vláda na půdorysu koalice hnutí ANO a ČSSD se zamlouvá i komunistům. „V menšinové vládě ANO a ČSSD s naší podporou je nejvíce společných rysů a nejméně kontroverzí s ostatními politickými stranami,“ nastínil jednu z variant šéf komunistů Filip.

Hamáček se už v kandidátském projevu přiklonil k tomu, aby sociální demokracie mluvila s ANO o účasti v příští vládě. „Jednat neznamená vstupovat,“ řekl však kromě jiného delegátům.

Blahopřeji Janu Hamáčkovi ke zvoleni předsedou ČSSD. Přeji mu, aby si sociální demokracie pod jeho vedením byla vědoma své demokratické tradice a přispívala k respektování ducha ústavy a kvalitě parlamentní demokracie v naši zemi. — Petr Fiala (@P_Fiala) February 18, 2018

ANO by v koalici s ČSSD mohlo „zahýbat“, má s kým

Na postoji KDU-ČSL volba nového předsedy ČSSD podle šéfa lidovců Pavla Bělobrádka nic nemění. „Jsem přesvědčen z toho, jak mluvil Andrej Babiš před volbami a jak mluví nyní, že žádnou koaliční vládu nechce, s prezidentem za zády preferuje vládu menšinovou, ideálně jednobarevnou a bude hodně záležet, jak bude úspěšný v jednání s SPD a komunisty o podpoře vlády,“ vyslovil názor Bělobrádek.