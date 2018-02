ČSSD nově vede Hamáček, dvojkou Zimola. Mohou začít jednat o vládě

Vážené delegátky, vážení delegáti, milí hosté. Sociální demokracie je v těžké situaci a o tom, jak složitá ta situace je, jsme slyšeli v diskuzi. Já mám teď deset minut na to, abych vám nabídl řešení. A nabízím vám čtyři základní cíle, jsou jimi shoda, síla, energie a budoucnost. Novou shodou v sociální demokracii myslím to, že se pokusím naši stranu sjednotit. V naší straně byly vždycky dva silné proudy, ten tradiční a ten středový. A vždycky, když tyto dva proudy spolu byly schopny spolupracovat, tak sociální demokracie vítězila.

Já vím, že o sjednocení strany jste v minulosti asi slyšeli už hodně, ale to bylo takové sjednocování ohněm a mečem, tedy násilím. Já se chci pokusit o to, abychom se sjednotili v diskuzi. Chci vám slíbit, že už nikdy nikoho nebudeme tlačit do kouta, protože pokud je někdo zatlačen do kouta, tak ztrácí chuť pracovat a sociální demokracie v něm ztrácí člověka, který žije a dýchá pro sociální demokracii.

Žádný názor nemůžeme vylučovat z diskuze, ale současně musí platit to, že pokud chce někdo diskutovat, tak musí mít vůli se dohodnout a musí k tomu přistupovat s dobrou vůlí. Zároveň musí skončit to, že vedení sociální demokracie a členové spolu nemluví. A tam se dá udělat několik velmi rychlých a konkrétních opatření.

Léta je nám všem slibováno, že členové budou mít podíl na rozhodování, že na jejich názor někdo dá. Já jsem těsně před sjezdem ve středních Čechách udělal velmi jednoduchou anketu, položil jsem čtyři jednoduché otázky, ptal jsem se na postup před vyjednáváním o vládě a já dneska vím, na základě té elektronické ankety, co si myslí středočeští sociální demokraté. A to samé budeme dělat i v celé straně. A těch témat, těch témat, je skutečně hodně.

Současně také nové vedení, to znamená předseda a místopředsedové, vyrazí do krajů. Alespoň jednou měsíčně vedení navštíví jeden krajský výbor a budeme spolu diskutovat, a co musíme obnovit, jsou pravidelné porady s předsedy okresních výborů. Čekají nás volby, a v tom předvolebním čase je takováto diskuze velmi potřebná.

Kapitolou samou o sobě je Lidový dům. Lidový dům není na prodej. Lidový dům otevřeme, každý kdo tam přijde, najde funkční infocentrum a chci vám slíbit, že kdokoliv, kdo do Lidového domu zavolá, nebo napíše, tak mu bude odpovězeno. Takto já si představuji novou shodu v ČSSD.

Novou silou naší strany je náš program. Program, který nás vrátí k našim voličům, k těm, kteří poctivě pracují, nebo jsou malými živnostníky, zodpovědně vychovávají své děti, nebo si zaslouží spravedlivý důchod. Prostě k lidem práce a ti lidé nikam nezmizeli. Parlamentní i prezidentské volby nám všem připomněly, že v této zemi je stále asi milion lidí, kteří musí vyjít asi s 10 či 10 tisíci čistého měsíčně. A mnozí senioři nemají ani tolik. To totiž znamená, že sociální stát, který naše strana už 140 let buduje, tady stále není pro každého. A ti voliči jsou stále naši a my o ně musíme usilovat.

Vím, že lidé mají obavu z budoucnosti. Podívejte se jenom na nebankovní půjčky a následné exekuce. Lidé od nás chtějí řešení. Prostě lichva byla trestná už ve středověku, tak musí být trestná i dnes. Lidi trápí bydlení. Dneska jedinou alternativou, kterou mají, je vzít si hypotéku, masivně se zadlužit a potom 20 až 30 let se každý měsíc třást, jestli jim vyjde na splátky. My musíme přijít s alternativou, tzn. masivní výstavba nájemních a družstevních bytů. Naši oponenti nám říkají, kde na to vezmeme. Kde chceme vzít na zvyšování mezd, platů, důchodů? Ale naší zemi se daří, naše země roste. Akorát ti lidé nejsou přesvědčeni, že to bohatství je spravedlivě rozdělováno.

Lidé vidí, že ti silní si berou daleko více, že jsou nedotknutelní a že je na ně každá finanční kontrola krátká. Jenom tady na tom nám uniká nějakých 16 miliard Kč ročně. Dalších 300 miliard Kč odchází každoročně do zahraničí jako dividendy nebo odkloněné zisky. Já znám velkou firmu, která raději než by zaplatila daň z příjmů ze zisků 150 milionů, tak si od své mateřské zahraniční firmy nechá vystavit fakturu na 100 a ty peníze odvede. Ale ty velké firmy přece dostávají masivní podporu od státu: investiční pobídky, daňové prázdniny. A teď je čas, aby to začaly vracet.

Banky v ČR mají dvojnásobné zisky než v jiných zemích EU. Alespoň část těch peněz přece musí zůstat tady. A my je chceme použít na investice do infrastruktury, do silnic, do nemocnic, dálnic, škol. Proto mluvíme o vyšší dani pro právnické osoby se ziskem přes sto milionů, a proto chceme sektorovou daň. Prostě dejme lidem spravedlnost a oni nám dají svůj hlas, protože v prosazování spravedlnosti byla a bude síla ČSSD.

Ten 3. pilíř jsem nazval nová energie. Protože v podobě předsedy si volíme také krizového manažera. A pokud se za tu krátkou dobu, která nám zbývá, do voleb mají dostavit výsledky, tak se do té práce musíme pustit hned a energicky. My máme strašně moc práce a máme strašně málo času.

Pokud mě zvolíte, tak já budu ten, který se do řízení strany pustí už zítra. A tou absolutní prioritou musí být příprava komunálních a senátních voleb. Postavíme dva týmy, postavíme tým na komunál a tým na senát a ten komunální opřeme o naše zkušené starosty a komunální zastupitele.

Já vím, že mnoho z nich dnes přemýšlí, zda to má vůbec smysl kandidovat za ČSSD, zda ta značka ČSSD není zátěží a já je chci přesvědčit o tom, že není, a že kandidovat smysl má. My pro ně uděláme první poslední, dáme jim k dispozici zázemí Lidového domu a současně musíme respektovat jejich znalost prostředí, protože oni nejlépe vědí, co potřebují. A s touto pozitivní energií to dokážeme a to samé platí pro senát. Naši senátoři, kteří chtějí obhajovat mandát, dostanou maximální podporu, včetně mediální a tam, kde nemáme kandidáty, tak je společně s vedením krajů a okresů a senátním klubem začneme hledat.

Do voleb, ale i po volbách povedeme permanentní kampaň. A věřte, že když mluvím o kampani, tak vím, o čem mluvím. Já jsem vedl dvě úspěšné volební kampaně ČSSD a stejně jako fungovaly ty volební týmy pod mým vedením, tak stejně tak bude fungovat nové vedení ČSSD.

Budeme fungovat s novou energií. Tím posledním bodem je budoucnost, nás tady všechny čeká naprosto zásadní rozhodnutí. Smyslem existence každé politické strany je prosazování programu a řekněme si na rovinu, co z toho hlediska pro nás znamená zůstat v opozici a co znamená vyjednávat o vládě.

Pokud zůstaneme v opozici, tak budeme velmi často stát proti vlastnímu volebnímu programu v podání hnutí ANO, protože hnutí ANO nám náš program vytunelovalo. Lidé, kteří dneska píší materiály pro hnutí ANO, ti dříve pracovali pro nás. A my nebudeme moci být nějaká totální opozice. Přece nemůžeme hlasovat proti růstu důchodů, nemůžeme hlasovat proti růstu minimální mzdy, my prostě budeme jednou z opozičních stran. Budeme v opozici s Kalouskem, s Fialou. Ti lidi nás hodí s nimi do jednoho pytle. A takhle chceme, aby se k nám naši voliči vrátili?

Pokud skutečně chceme prosazovat program, jestli chceme stavět byty, řešit exekuce, zavést spravedlnost daňového systému, tak bychom o účasti ve vládě jednat měli. A pouze tím jednáním také můžeme získat garance, že nedojde k privatizaci zdravotnictví nebo zavádění školného.

Samozřejmě, že je potřeba usilovat o resorty, kde můžeme prosazovat náš program a je potřeba jasně říci, že účast trestně stíhaných osob ve vládě je naprosto zásadní problém a já v tomto smyslu budu navrhovat příslušné usnesení. Ale já chci zdůraznit, že jednat o vládě neznamená do ní vstupovat nebo do ní běžet. Kdykoli budeme mít pocit, že ta jednání nejdou správným směrem nebo že se nám prostě nedaří naše priority prosadit, tak ta jednání můžeme ukončit.

A to, co je nejdůležitější, pokud bychom došli k nějakému závěru, tak já chci vám slíbit jedno. O tom nemůže rozhodnout nějaké úzké vedení, o tom zda sociální demokracie se nějakým způsobem bude účastnit na vládě, musíte rozhodnout vy ve vnitrostranickém referendu (potlesk). Vážené přítelkyně, vážení přátelé máme před sebou těžké období, ale prohrává jenom ten, kdo tu prohru cítí ve svém srdci. Já vám nabízím novou shodu, novou sílu a novou energii. Já vám nabízím novou budoucnost pro sociální demokracii. Děkuji.