Halík, Höschl a Kysela: Přímá demokracie by byla diktaturou většiny. Menšinám na úkor

Podle ústavního právníka Jana Kysely by to byl zásadní posun. Současný systém považuje za blízký aristotelské myšlence smíšené vlády – tedy toho, co Aristoteles považoval za vyváženou směs dvou systémů, které považoval samy o sobě za špatné – tedy čisté demokracie (tj. absolutní vlády většiny bez ohledu na menšiny) a oligarchie (tj. vláda malé skupiny elit, resp. bohatých).

Před volbami i po nich se z nich ozývaly myšlenky mimo jiné na zrušení Senátu, zestátnění médií veřejné služby a především na uzákonění obecného referenda, které by mělo tak široký záběr, že by mohlo ovlivnit cokoli – od daní přes okamžitý pád vlády až po zahraničněpolitické směřování státu.

Také Tomáš Halík, mj. nositel Tepletonovy ceny a vyučující na pražské Filozofické fakultě, se domnívá, že přímá demokracie, která by nahradila demokracii liberální, by vedla k naprostému vytlačení menšin. Je to podle něj i tím, že si leckdo vůbec neuvědomuje, co demokracie vlastně je, a považuje ji za vládu většiny ve smyslu toho, kdo vyhrál volby, bez dalšího.

„Demokracie je především ochrana menšin, demokracie je institucionalizace opozice. Demokracie je udržení systému, že ten, kdo je ve volbách poražen, nesmí být odstaven z veřejného prostoru. Demokracie může existovat pouze v systému právní kultury. To je to, co populisté návrhem přímé demokracie chtějí zlikvidovat, a kde se dostanou k moci, tam to dělají,“ kontroval Tomáš Halík myšlenkám na potřebu uzákonit možnost hlasovat doslova o všem.

Populismus jako dítě globalismu a sociálních sítí

O populismu se pak populární teolog zmínil jako o novém globálním problému. „Po pádu komunismu, fašismu, nacismu přichází populismus. Je v lecčem podobný a je nebezpečný,“ míní. Příčinu úspěchu populismu hledá v rozvoji sociálních sítí, které však označuje naopak za sítě „antisociální“, protože společnost nespojují, nýbrž rozdělují do značně uzavřených skupin. Je to ale také důsledek globalizace, která vytvořila nové elity a proti nim postavila část společnosti, která se cítí ustrkována.

„Tito lidé se cítí ohroženi ve své identitě, cítí se zneuznáni. Dostali nové médium, se kterým dostávají také moc, a to jsou sociální sítě. (…) Nová média dávají hlas lidem, kteří si mysleli, že hlas nemají. A jsou nekontrolovaná. Zatímco veřejnoprávní televize podléhá radám, které budou rozhodovat podle klíče vyváženosti – když je tady jeden Žid, tak by tady měl být jeden Hitler – alternativní, sociální sítě vytvářejí sociální bubliny, které rozdělují společnost,“ řekl Tomáš Halík.