Praní oranžového prádla. Potřebujeme svého Fica, zrušme ČSSD, znělo na sjezdu

Účty před delegáty sjezdu skládal Lubomír Zaorálek , který stranu vedl do voleb a nedokázal už zabránit dramatickému odlivu hlasů z Lidového domu směrem k Babišovu hnutí. „Lidé ztratili pocit, že na ně myslíme. Sociální demokracie musí přesvědčit lidi, že je schopná se jich zastat,“ prohlásil. „Vlastností, kterou by měl mít sociální demokrat, je empatie a oddanost lidem.“

„Jako všichni členové a všichni ve vedení sociální demokracie jsem se dozvěděl o demisi z médií. Po té jsem navrhoval, aby se sociální demokracie pokusila vyvolat předčasné volby. Zůstat ve vládě bez Andreje Babiše byla hloupá politická chyba,“ prohlásil a současně kritizoval i předvolební trojvládí, kdy Sobotka zůstával premiérem, stranu řídil on a volebním lídrem se stal Lubomír Zaorálek. Chovanec prý navrhoval, že dá svou funkci k dispozici, aby stál v čele strany tehdejší šéf diplomacie, stranické grémium to ale odmítlo.

V obdobném duchu a s ještě razantnější rétorikou vystoupil v Hradci bývalý ministr pro lidská práva. „Jsme v katastrofální situaci ve všech parametrech,“ oznámil spolustraníkům s tím, že odborné zázemí, které by mělo fungovat ve stranické centrále, je ve skutečnosti v rozkladu a vedení navíc neumí komunikovat s vlastní členskou základnou. Za hlavní problém ale označil „krizi hodnotové identity sociální demokracie“.

„Máme hluboké a vážné rozpory, které ohrožují samu podstatu sociální demokracie z hlediska jejích tradičních hodnot, ať už je to humanismus, snaha o důstojné místo pro každého jednoho člověka v této společnosti,“ konstatoval a zároveň odmítl možnost, že by ČSSD měla vstupovat do vlády: „Ať budeme jednat jakkoliv, nedosáhneme důstojné dohody, která by umožnila přežít sociální demokracii jako silné politické straně s vlastním programem.“

Valachová: Potřebujeme Roberta Fica

S kritikou stranického vedení ve své řeči před spolustraníky předstoupila také někdejší ministryně školství Kateřina Valachová, která v ní reagovala na zdravici šéfa slovenské sociální demokracie, premiéra Roberta Fica. „Přála bych si, aby se nám podařilo najít Roberta Fica. Protože to potřebujeme jako sůl a je jedno, jestli to bude sůl na skývu chleba v opozici nebo koalici,“ konstatovala.