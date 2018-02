ŽIVĚ: ČSSD si volí vedení, o předsednický post má zájem sedm uchazečů

Jan Hamáček nabízí delegátům čtyři základní cíle. Jsou jimi shoda, síla, energie a budoucnost. Pokud jde o sjednocení, ví, že zde byly vždy dva silné proudy, tradiční a středový. „Chci se pokusit o to, abychom se sjednotili v diskusi,“ přiblížil. Musí podle něj skončit to, že vedení a členové ČSSD spolu nemluví. „Léta je slibováno, že členové budou mít podíl na rozhodování. Před sjezdem jsem ve středních Čechách udělal anketu. Položil jsem čtyři otázky. To samé budeme dělat i v celé straně,“ dodal.

Zmíněnou silou má být podle Hamáčka jejich program. „Sociální stát, který naše strana už 140 let buduje, tady stále není pro každého a ti voliči jsou stále naši a my o ně musíme usilovat,“ řekl. Mezi problémy zmiňuje například lichvu nebo bydlení.

Energii vidí ve způsobu práce. „Máme strašně moc práce a máme strašně málo času. Pokud se za krátkou dobu do voleb mají dostavět výsledky, musíme se do práce pustit hned a energeticky,“ přiblížil. „Vedl jsem dvě úspěšné volební kampaně a stejně jako fungovalo volební týmy pod mým vedením, bude fungovat i nové vedení sociální demokracie,“ dodal.

Pokud jde o budoucnost, jde o případnou účast ve vládě. „Pokud zůstaneme v opozici, velmi často budeme stát proti vlastnímu volebnímu programu v podání hnutí ANO, protože ANO nám náš program vytunelovalo,“ prohlásil. „Nemůžeme být totální opozicí, nemůžeme hlasovat proti růstu minimální mzdy. Budeme jednou z opozičních stran, budeme tam s Kalouskem, s Fialou, lidé nás hodí do jednoho pytle,“ dodal.

Myslí si, že by ČSSD měla jednat o vládě, ale když nepůjdou prosadit priority, může se jednání ukončit. Zásadní problém je podle něj i účast trestně stíhaných osob ve vládě. „O tom, zda se sociální demokracie nějakým způsobem bude účastnit na vládě, musíte rozhodnout ve vnitrostranickém referendu,“ uzavřel před delegáty.

Milan Chovanec ve svém projevu zmínil, že si myslel, že se najde nová talentovaná osoba pro funkci předsedy. „Když jsem jezdil napříč republikou, v mnohých komunálních politicích jsem ji viděl, proto jsem chtěl sjezd v dubnu, proto jsem chtěl, aby byl volen všemi členy,“ uvedl. Ovšem kvůli tomu, jaká je nabídka kandidátů, se sám rozhodl kandidovat. „Je mi jasné, že nejsem ani Macron, ani Fico a že k ideálnímu kandidátovi mám daleko,“ poznamenal.

Podle něj ale není první věcí k debatě, jestli jít do vlády s Babišem, nebo ne. „První je třeba potřeba přesvědčit členy, že má smysl kandidovat do komunálních voleb, do senátních voleb, mluvit s těmi lidmi. Po prohraných volbách jsem mohl hodit klíče na stůl a odejít. Ale to přece nejde. Takhle se zodpovědný politik nemůže chovat,“ řekl.

„Nový předseda ČSSD nemůže sedět ve vládě. Musí sedět v Lidovém domě a během roku a půl zbytku řádného mandátu musí řešit problémy sociální demokracie a přípravu voleb a nastartovat vnitrostranickou debatu. Máme Facebook, Twitter, máme spoustu možností jako ve vztahu k našim členům mít zpětnou vazbu, ptát se na základní věci,“ uvedl.

Pokud jde o vládu, bojí se toho, aby ČSSD nebyla fíkovým listem koalici ANO, SPD a komunistů. „Myslím, že to nám volič neodpustí. Pokud chceme jednat o vládě, jednejme, ale na základě programových podmínek, aby tady nevznikla koalice, která nás vyvede z EU, na základě toho, že prosadíme něco pro lidi. Zásadní je podle mě podpora rodin s dětmi, že nemůžeme být spokojeni, že deset procent lidí nad 15 let čelí exekuci,“ dodal. Snaha vládnout za každou cenu bude ale podle něj znamenat propad v komunálních volbách.

Kandidovat se rozhodl ze dvou důvodů – že sociální demokracii dluží, díky ní se stal opozičním zastupitelem v Plzni, byl náměstek hejtmanky, hejtman a nakonec ministr. „Druhý impuls, který to ve mně zlomil, byly výroky Andreje Babiše, který si objednává pokorné vedení sociální demokracie,“ upozornil. „Jediné co nabízím, je práce, manažerské schopnosti, snad i životní zkušenosti,“ řekl.