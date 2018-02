Rychetský: Okamura se nikdy neměl stát místopředsedou sněmovny

přehrát video Rychetský v OVM: Okamura se nikdy neměl místopředsedou sněmovny stát Zdroj: ČT24

Když šéf SPD v lednu řekl, že tábor v Letech nebyl oplocený a byl v něm volný pohyb, nenechaly reakce na sebe dlouho čekat. Vyjádření kritizovala pražská židovská obec i Muzeum romské kultury, které v něm spatřují popírání holokaustu. Lidovci Okamuru chtějí kvůli jeho výrokům odvolat z vedení sněmovny. Podporu jim vyjádřili Starostové a TOP 09, poslancům ČSSD doporučí stejný postoj i předseda sociální demokracie Milan Chovanec. Okamura se později omluvil za vyjádření, že tábor nebyl oplocený, uvedl však, že ho většinou nikdo nehlídal a lidé v něm se mohli volně pohybovat. „Ne jenom tato slova, ale všechna slova, na různých sociálních sítích, které Tomio Okamura a další představitelé jeho strany v posledních letech vylovily, vzbuzují v celé civilizované Evropě přinejmenším alarmující signál, co se to v České republice děje,“ uvedl v nedělních Otázkách Václava Moravce předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský.

„Vyzval jsem pana Okamuru, aby zanechal výroků, které mě velmi zraňovaly a zejména zraňovaly pozůstalé po obětech,“ připomněl další host OVM, ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán. Zda ale bude hlasovat pro Okamurovo odvolání, Pelikán nepotvrdil. Podle Pelikána nejde o o významný post. Je to post ústavní, oponuje Rychetský „To záleží, jak se to celé vyvine, jak bude dál ty věci komentovat. Připadá mi, že odvolání je zneužití tématu k odvolání člověka, kterého chtějí tak jako tak odvolat,“ uvedl Pelikán s tím, že si nemyslí, že by post předsedy sněmovny byl významný.

„Je to funkce ústavní a reprezentující naši republiku,“ oponoval Rychetský. A ten považuje za chybu, že byl Okamura do funkce vůbec dosazen. „Tomio Okamura se ani neměl místopředsedou sněmovny stát. V jiných zemích by se všechny ostatní demokratické síly spojily a v žádném případě by je do takové funkce nezvolily,“ řekl Rychetský. „S tím souhlasím a musím říct, že mě mrzí, že se to po volbách nestalo,“ zareagoval Pelikán, který však sám hlasoval pro jmenování šéfa SPD předsedou sněmovny. „Okamuru jsem volil do funkce sněmovny ale proto, že ostatní demokratické strany nás nechaly na holičkách a odmítli s námi kooperovat tak, aby vůbec Sněmovna byla sestavená,“ argumentoval Pelikán

„Do této funkce byl zvolen parlamentem demokraticky v tajné volbě člověk, jehož veřejně prezentované názory jsou skutečně xenofobní, rasistické, neonacistické a to nemluvím o populismu, kdy sami představitelé neví, jak by to chtěli realizovat, jsou to jen slova určená voličům, protože jsou líbivá,“ dodal Rychetský. Už dříve lidovecký návrh na odvolání Okamury za jeho výroky podpořil šéf poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka. Kladně se k návrhu staví také šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura, který ale zároveň upozornil, že bez podpory alespoň části hnutí ANO návrh nebude úspěšný.

Fakta Peripetie kolem vepřína v Letech u Písku Peripetie kolem vepřína v Letech u Písku Pracovní a pozdější sběrný tábor, ve kterém našlo smrt 326 vězněných českých a moravských Romů, stál dva kilometry od jihočeské obce Lety od roku 1940. Bezprostředně po válce vztyčili na místě masových hrobů obyvatelé vsi pietní dřevěný kříž s trnovou korunou, komunistický režim si ale romské osudy nijak nepřipomínal a v roce 1973 nechal na parcelách, kde stál lágr, vybudovat velkokapacitní vepřín.

V květnu 1995 Lety navštívil tehdejší prezident Václav Havel a na místě bývalého táborového pohřebiště odhalil památník z dílny sochaře Zdenka Hůly. Prezidentova návštěva současně otevřela debaty o osudu zdejšího vepřína. „Nacistický totalitní systém Romy téměř vyvraždil. Totalitní komunistický režim se postaral, aby památka obětí Romů byla zapomenuta: místo tragédie v Letech bylo dokonce překryto vepřínem,“ prohlásil tehdy Havel. „Učme se naslouchat Romům, porozumět jim, opusťme přesvědčení, že my jako většina v této společnosti jsme měřítkem všech hodnot a náš životní způsob a námi vyznávané hodnoty normou pro všechny.“

V roce 1997 ministři Jan Ruml (ODS) a Pavel Bratinka (ODA) uvedli, že navrhnou vládě, aby vepřín vykoupila a zbourala a na místě nechala postavit důstojný památník romským obětem holocaustu.

V červnu 1998 se k témuž projektu vyjádřil i tehdejší předseda sociální demokracie a nadcházející premiér Miloš Zeman , když prohlásil, že by pro něj byla „zanedbatelnou položkou i údajně požadovaná částka 600 milionů korun na vybudování památníku obětem českého – zdůrazňuji českého – teroru vůči romským spoluobčanům“.

Od druhé poloviny devadesátých let se budoucnost zemědělského areálu už jen neustále odsouvala, byť se k ní vlády i její úředníci nadále často vyjadřovali: k Letům se hlásily kabinety Václava Klause (ODS), Josefa Tošovského (nestraník) i Jiřího Paroubka (ČSSD), za stěžejní věc označili odstranění vepřína a vybudování důstojného pietního místa v roce 1999 prezident Václav Havel i ministr pro lidská práva Michael Kocáb (za Zelené).

V květnu 2005 vyvolal rozruch prezident Václav Klaus . Krátce poté, co Evropský parlament vyzval Prahu ke zrušení vepřína, prohlásil v novinovém rozhovoru, že tábor nebyl „koncentrační tábor v tom slova smyslu“ a že nebyl určen pro Romy, ale „pro ty, kteří odmítli pracovat“. Prezidentova slova vyvolala pobouření v řadách romských organizací i politiků, variace Klausova výroku měla ale v budoucnu od českých politiků zaznít ještě několikrát (viz níže).

V dubnu 2007 tehdejší předseda vlády Mirek Topolánek (ODS) otevřeně uvedl, že na přemístění vepřína nebude mít vláda peníze. Podobně se o pět let později vyjádřil i jeho stranický nástupce Petr Nečas a také současný premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) v květnu 2014 uvedl, že desítky milionů korun, které by byly zapotřebí na likvidaci a postavení nového vepřína, by měly být využity třeba na vzdělávání romských dětí a na zlepšování sociálních podmínek v sociálně vyloučených lokalitách.

V červnu 2010 bylo nedaleko místa, kde ležel tábor, otevřeno pietní místo, které tvoří přírodní amfiteátr, dvě repliky původních dřevěných ubikací s expozicí připomínající památku romských obětí nacismu, parkoviště a nové cesty. Ministr kultury Václav Riedlbauch tehdy řekl, že zásluhu na vzniku tohoto místa má především zmocněnec pro lidská práva Michael Kocáb. Vláda na projekt uvolnila 21,4 milionu korun. Vzpomínkový areál později převzal do správy Památník Lidice.

V červenci 2012 se pietního aktu v Letech jako vůbec první český předseda vlády zúčastnil premiér Petr Nečas . Později ho následoval i nástupce ve Strakově akademii Jiří Rusnok a Bohuslav Sobotka. Prezidenti Václav Klaus a Miloš Zeman Lety nenavštívili.

V srpnu 2014 zapochyboval o Letech poslanec Úsvitu Tomio Okamura a tvrzení o romském koncentračním táboře označil za mýtus s tím, že se na Písecku nacházel pracovní tábor pro lidi, kteří se vyhýbali řádné práci. Výrokem se zabývala policie, ale trestní oznámení na Okamuru nakonec odložila, protože nezjistila naplnění skutkové podstaty trestného činu.

V květnu 2016 uvedl ministr kultury Daniel Herman , že spolu s ministrem pro lidská práva intenzivně jednají se společností Agpi, které vepřín patří, o vykoupení celého objektu a že vůle dohodnout se je na straně státu i vlastníka. Dienstbierův nástupce v ministerském křesle Jan Chvojka později prohlásil, že o výkupu provozovny rozhodne ještě Sobotkova vláda.

V září 2016 při své návštěvě Šluknovska zpochybnil existenci koncentračního tábora také předseda hnutí ANO Andrej Babiš . „To, co píší v novinách, ti blbečci, že tábor v Letech byl koncentrák, to je lež, byl to pracovní tábor. Kdo nepracoval, šup a byl tam,“ prohlásil, podle premiéra Sobotky tím překročil hranici mezi populismem a náckovstvím. Babiš se později za svá slova omluvil a pietní místo u vepřína navštívil.

V červnu 2017 se proti odstranění vepřína postavil prezident Miloš Zeman , který je ještě coby šéf ČSSD v minulosti podporoval. V rozhovoru pro TV Barrandov uvedl, že zbourání zemědělského areálu by způsobilo národohospodářskou ztrátu: „Co by vzniklo místo něj? Jen prázdná plocha, nic víc. Ať zemědělské, potravinářské, průmyslové a další podniky fungují a nechť se jim nekladou žádné zbytečné překážky.“

Na konci července 2017 schválila valná hromada společnosti Agpi prodej vepřína v Letech státu. O týden později na počátku srpna přijala Agpi státní nabídku. V říjnu pak vláda odtajnila cenu: 450 milionů korun včetně DPH.