Smog v Praze má omezit regulace aut, řešení se ale protahuje

Regulační řád , který magistrát připravuje už přes rok, počítá především s tím, že část aut v době smogu zůstane stát. Zákaz vjezdu by platil v liché dny pro osobní automobily, které mají registrační značku s posledním lichým číslem, a v sudé dny se sudým. Plus pro všechny nákladní vozy nad šest tun.

Praha si regulaci už vyzkoušela. V roce 1996 ale omezení vjezdu skončilo kolapsem, řidiči se o něm včas nedozvěděli.

Právě k tomu, jak o omezení informovat a taky jak ho vymáhat, teď směřují připomínky městských částí. Například Praha 4 navrhuje přechodné období tři hodiny po vyhlášení. Praha 11, ta by na to šla jinak – zastavila by neekologická auta, a ta moderní by nechala jezdit. Napříč radnicemi pak zní MHD zdarma, se kterou ale regulační řád nepočítá.