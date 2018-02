Čubova rezignace hrozí smést celý jeho klub. Žádný volný senátor se do něj nehrne

Senát by brzy mohl mít hned jedenáct členů nezařazených do žádného klubu. Tři z nich – Eliška Wagnerová, Libor Michálek a Václav Láska – se kdysi spolu s dalšími dvěma senátory nakrátko pokusili vytvořit vlastní klub, ale záhy se rozpadl. Čtyři další – Ivo Valenta, Alena Dernerová, Ladislav Kos a Petr Orel – po svém zvolení do žádného nevstoupili.

Nikdo z této sedmy však nemá zájem vstoupit do Klubu nezávislých senátorů, pro který by ohlášené složení mandátu Františka Čuby ke konci února znamenalo zánik. Byl zázemím pro pětici senátorů převážně z menších levicových uskupení či nestraníky. Odchodem Františka Čuby však klesne jeho počet na čtyři, přičemž povinné minimum členů pro existenci senátního klubu je pět.

Nový člen se bude hledat těžko. Eventuelní nabídka by totiž stávající nezařazené senátory přivedla do společnosti lidí, s nimiž se vesměs názorově výrazně rozcházejí. „Já bych ji odmítl dříve, než by ji stačili doříct,“ konstatoval Václav Láska, který sice kandidoval za KDU-ČSL a Zelené, ale do lidoveckého klubu rovněž nevstoupil.

Předsedou senátního Klubu nezávislých senátorů je šéf SPO Jan Veleba, jeho členy jsou vedle Františka Čuby také Jaroslav Doubrava (S.cz), Jiří Cienciala (nestr., kandidoval za uskupení OSN) a Václav Homolka (KSČM). Pokles počtu členů pod pět a rozpad by znamenal ztrátu řady výhod, které ruku v ruce s existencí klubu jdou.