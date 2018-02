Lékárníci chtějí vyšší odměny a jednotné ceny léků. V zahraničí to jde, poukazují

Jsou lékárny, kam lidé jdou, když je bolí hlava nebo mají horečku a žádají jen běžné a levné léky. Ty ovšem nepředstavují pro lékárny žádný výjimečný zisk. Například z prodeje jedné krabičky léku na srážení horečky má zhruba deset korun. Důsledkem tak může být odchod lékárníků jinam.

Například vedoucí lékárny v Klecanech v bezprostředním sousedství Prahy se obává, že její zaměstnanci nakonec dají přednost práci v Praze samotné. „Dostanou víc peněz, protože tam jsou vyšší obraty,“ upozornila.

Lékárníci by proto chtěli zásadní změny, které by malé lékárny ochránily. Jednou z nich by mělo být celorepublikové sjednocení doplatků, další zavedení vyšších odměn za odbornou práci. Jsou přesvědčeni, že takový systém může fungovat. „V Polsku, Maďarsku i na Slovensku jsou dále. Doufám, že pokročíme i my,“ řekl prezident České lékárnické komory Lubomír Chudoba během mezinárodní lékárnické konference.

Polsko má jednotné ceny doplatků

Pravidla podobná těm, kterých chtějí dosáhnout čeští farmaceuti, platí v již zmíněném Polsku. Ceny léků a doplatků jsou jednotné, takže se za léky platí totožné ceny ve všech lékárnách v celé zemi. Na Slovensku je systém podobný spíše tomu současnému českému, lékárny tedy žijí především z marží. Rozdíl je však v tom, že pokud lékárník na doplatek dává slevu, platí i pro pojišťovnu. Šetří se tak peníze ve veřejném zdravotním pojištění.

Konferenci zahajoval ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (nestr. za ANO), který lékárnickou reformu opravdu slibuje. Zatím o ní však ani sám nedokáže nic říct – zákon bude na světě až příští rok. „Nedokážu teď říct, jaký systém bude, variant je několik,“ uvedl ministr v demisi.

Zároveň se však jeho úřad chystá ulevit malým lékárnám již dříve. Už napřesrok je ministerstvo plánuje zvýhodnit v odměňování.