Nadace REGI Base pomáhá třem hasičům z Královéhradeckého kraje. První už má speciální vozík

Třetím hasičem, který je v péči REGI Base, je senior Robert Gyömbér, jehož zdravotní stav se natolik zlepšil, že už dokonce sám chodí. „Přeji si být soběstačný, abych si mohl dojít, kam potřebuji,“ říká Gyömbér.

Spoluzakladatel fondu REGI Base Hynek Čech říká, že mají v plánu Robertu Gyöbérovi postavit stánek U Hasiče. „Musel by chodit do práce a musel by se starat o hosty,“ dodává Čech. Gyömbér doufá, že by to ještě zvládl.