V kamionech na Plzeňsku našli 35 cizinců. Zamíří do zařízení pro migranty, řidiče bude policie stíhat

První vozidlo policisté zastavili u Ostrova u Stříbra a druhý za Plzní nedaleko obce Šlovice ve směru na Rozvadov. Na místě policisté ihned zjišťovali, zda nejsou osoby ohroženy na životě. Na obou místech byli zadrženi řidiči a jejich spolujezdci ve věku 26 let, 26 let, 29 let a 37 let. Policisté s nimi zahájili trestní řízení.

Cizinecká policie zadržela v Česku v roce 2017 celkem 172 tranzitních migrantů, zatímco v roce 2016 jich bylo 511 a v době kulminace migrační krize v roce 2015 dokonce 2294. Dominantní skupinou cizinců v nelegálním postavení jsou ti, kteří na české území obvykle legálně vstoupili, avšak překročili povolenou dobu pobytu.