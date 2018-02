Sjezd ČSSD má přinést zásadní odpovědi i resuscitaci strany. Následovat vzor ODS však nebude snadné

Podle člena ODS a politologa z Vysoké školy CEVRO Institut Petra Sokola je ale otázka, zda se jí to může podařit. Upozornil, že se občanští demokraté pod vedením Petra Fialy zaměřili na témata, která vyhovovala jejich tradiční voličské skupině – například podnikatelům a živnostníkům. To může být pro sociální demokracii složité napodobit. „U ČSSD mám obavy, že se ne všichni ve straně shodnou, kdo jsou voliči, na které by měli mířit,“ vysvětlil Petr Sokol.

20,2 – 7,7 – 11,3. To byly procentuální zisky ODS, která je v současnosti druhou nejsilnější politickou stranou v Česku. Sociální demokracie v posledních dvou volbách jako by kopírovala výsledky svého někdejšího největšího rivala. Před pěti lety 20,5 procenta, loni 7,3 procenta. Nyní si vybírá nového předsedu, od kterého si slibuje, že stranu opět přivede k zisku přesahujícímu alespoň deset procent.

Lukáš Jelínek z Masarykovy demokratické akademie, tedy instituce blízké sociální demokracii, se potom domnívá, že sociální demokracie trpí nedostatkem silných témat, kterých by se mohla politicky chopit. V minulosti jí přinesly úspěchy například boj proti zdravotnickým poplatkům nebo kdysi dávno boj za rovné volební právo. „V současnosti se hmatatelné téma hledá velice těžko,“ podotkl Lukáš Jelínek.

Upozornil přitom, že ČSSD potřebuje kromě tématu najít i řeč, která by byla voličům blízká. To, že by lidé volili pouze tradiční značku, strana očekávat nemůže. „Voliči nevolí pouze z vděčnosti za to, co už strana udělala,“ zdůraznil.

Programová témata však nejsou vše. Jednou z vážných pochybností, které ČSSD provázely v posledních letech, byla ta, která se týkala charismatu jejího dlouholetého předsedy a bývalého premiéra Bohuslava Sobotky. Jeho vládnutí (byť do voleb již nešel jako volební lídr) skončilo zmíněným sedmiprocentním výsledkem partaje. Politolog Sokol přitom pochybuje, že je mezi avizovanými kandidáty na nového šéfa ČSSD tak silná osobnost, jakou by strana potřebovala ke vzestupu. Naznačuje to ostatně i velký počet uchazečů o funkci.

„Politika nejen u nás, ale v Evropě se stává čím dál více personalizovanou. Lidé velmi výrazně volí podle osob lídra. Absence silného lídra je pro stranu velmi složitá,“ shrnul.

Ano s ANO? Odpověď nemusí zaznít hned

Vedle toho, kdo sociální demokracii nadále povede, by měl také nedělní sjezd naznačit, zda lze očekávat vládu s účastí ČSSD, popř. kabinet s její podporou, nebo zda se strana rozhodne setrvat za každou cenu v opozici – i s rizikem, že budou předčasné volby.

Sjezd samotný ovšem jasnou odpověď dát nemusí. Předseda Mladých sociálních demokratů Radek Hlaváček uvedl v 90‘ ČT24, že by uvítal, kdyby se k případné účasti ve vládě vyjádřili všichni členové ČSSD – tedy kdyby proběhlo vnitrostranické referendum.

Podle dalšího sjezdového delegáta, náměstka středočeské hejtmanky Miloše Petery, je možné, že bude sjezd na konci dne, na který byl původně svolán, přerušen. „Je otázka, na jak dlouho. Nejsem zastáncem, aby byl v květnu, měl by pokračovat už v březnu,“ poznamenal.