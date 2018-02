Babiš je zatížen svojí minulostí. Česko tím podle Farského postaví na druhou kolej

Rozhodnutí STAN nebylo podle Farského vůbec snadné a předcházela mu dlouhá debata. „Nebylo to hledání ideálního řešení. Byl to výběr ze špatných řešení. Snaha zatáhnout za záchrannou brzdu, aby Andrej Babiš nemohl donekonečna omílat, že s hnutím ANO nikdo nechce jednat, a proto mu nezbývá než se spojit s komunisty a okamurovci,“ poznamenal.

Člen předsednictva STAN Věslav Michalik řekl v Událostech, komentářích, že Starostové sami nemají ambici ve vládě přímo usednout. „Nejsme připraveni zasednout ve vládě s Andrejem Babišem. Jsme připraveni jednat o tom, jak by mohlo hnutí STAN takovou vládu podporovat výměnou za to, že nevznikne vláda ANO opřená o komunisty a SPD,“ shrnul.

Babiš je podle Farského tak zatížen svojí minulostí, že ani nemůže být dobrý premiér. „Nemůže nás dobře reprezentovat v Evropské unii. Jeho vystupování nás bude poškozovat, protože tam bude jezdit jako stíhaná osoba navíc se stigmatem bývalého spolupracovníka StB a bývalého člena KSČ. To je něco, co vás vylučuje z důležitých jednání. Českou republiku tím postaví na druhou kolej,“ domnívá se předseda poslanců STAN.

Pokud by se blok demokratických stran semknul, měl by více voličů než hnutí ANO. Potom by měl podle Farského mít ve vládě většinu. „Zásadní ale je zabránit vstupu extremistů do vlády. Když se to podaří, toto je druhý krok, na kterém to ale nesmí zkrachovat,“ uzavřel.

Babiš poukázal na obžalovaného Půtu

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) už ale oznámil, že ANO na podmínky hnutí STAN nepřistoupí. Podmínka Starostů ho nicméně překvapila. „Jsme se Starosty v Libereckém kraji v koalici a nikdy naše hnutí neřeklo, že pan Půta už jde před soud a že s ním nebudeme v kraji. Tak se divím, že právě STAN si klade takovou podmínku,“ řekl ČT. Půta je od loňského prosince spolu s dalšími 12 lidmi obžalovaný kvůli úplatkům.