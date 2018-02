Platy učitelů znovu porostou. Pro jsou všechny sněmovní strany

Naposledy se učitelům zvedaly platy loni v listopadu. Ministr chce navrhnout růst i pro příští rok. „Mělo by to být opět o 15 procent, respektive rádi bychom se pohybovali někde kolem 15 až 17 miliard meziročního navýšení pro pedagogické pracovníky v regionálním školství,“ řekl ČT.

Poslanci v prosinci při schvalování státního rozpočtu na rok 2018 přijali usnesení, aby vláda přidala učitelům 15 procent už od letošního září. Plaga ovšem zatím počítá s růstem platů až od ledna příštího roku.

To se opozici moc nelíbí. Místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová doufá, že vláda bude usnesení sněmovny respektovat. „Je chyba, že vláda v demisi to slibuje někdy do budoucnosti a nesnaží se, aby navýšení bylo už teď,“ dodal předseda ODS Petr Fiala.

Průměrný plat učitelů v posledních letech rychle roste. Zatímco v roce 2014 pobírali v průměru něco přes 27 tisíc hrubého, příští rok by to v případě prosazení navýšení mohlo být o 10 tisíc korun víc.