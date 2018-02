Starostům, kteří do listopadu neodevzdali majetková přiznání, pokuty hrozit nebudou

Tisíce komunálních politiků do 30. listopadu nezveřejnily majetková přiznání, jak jim to ukládá novela zákona o střetu zájmů. Vysoké pokuty jim za to ale nakonec hrozit nebudou. Podle Ministerstva spravedlnosti není možné nedodržení této lhůty postihovat. S pokutou ale musí počítat politici a funkcionáři, kteří přiznání neodevzdají při vstupu do funkce nebo po jejím opuštění. Podle Svazu měst a obcí proto hrozí, že mnoho starostů z komunální politiky odejde před podzimními volbami.