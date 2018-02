Zeman se obrátí na papeže Františka, aby prodloužil mandát kardinálu Dukovi

Výzvu křesťanských aktivistů papeži považuje Zeman za udavačský dopis. „Já jsem se rozhodl, že i když se zásadně do věcí katolické církve nemontuji, že se jako hlava České republiky obrátím na Svatého otce s žádostí, aby prodloužil kardinálu Dukovi jeho mandát,“ řekl Zeman v televizi Barrandov.

Prezident uvedl, že Duku zná řadu let a přál by si, aby katolický klérus měl více tak výrazných osobností. „Dominik Duka je vlastenec,“ dodal Zeman s tím, že je to vlastnost, která není u vysoce postavených kněží v Česku obvyklá. Připomněl také Dukovu minulost politického vězně v dobách komunismu.