Žádná antibiotika ani přecházení. Chřipku je nejlepší řádně vyležet, radí lékaři a vyvrací zažité mýty

„Vždycky jsou nasazovány v případě bakteriálních komplikací. Zápal plic, zánět středního ucha, záněty dutin – to jsou všechno bakteriální komplikace, které nasednou na terén postižený chřipkovým virem,“ vysvětluje praktický lékař Igor Karen ze Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP.

Řada lidí se zase naopak domnívá, že chřipku lze překonat. S pomocí léků s kofeinem a pseudoefedrinem pak dál chodí do práce. „Bolesti hlavy, svalů, kloubů, vyšší teplota – to všechno se eliminuje. Pacient pak má relativní pocit, že onemocnění odeznívá, a to je chyba. Pacient onemocnění dál šíří,“ říká Karen.

„Nejvíc virus produkujeme, a tedy šíříme, na začátku infekce – první tři čtyři dny. Ale zdrojem infekce může být člověk klidně týden, děti i déle,“ upozorňuje vedoucí Národní referenční laboratoře pro chřipku Martina Havlíčková. Nestačí proto ležet jeden nebo dva dny. „Pokud je to jen trochu možné, tak by to měl být řekněme týden,“ dodává.