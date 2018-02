Starostové budou jednat s ANO o podmínkách podpory kabinetu. Chtějí tak zamezit vládě SPD a komunistů

Farský doufá, že výstup z jednání demokratických stran by mohl otevřít oči i některým poslancům ANO, kterým jistě není příjemné obhajovat trestně stíhaného předsedu. Starostové nicméně nijak nezpochybňují právo vítěze voleb hnutí ANO, aby nominovalo premiéra, dodal.

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš i místopředseda Jaroslav Faltýnek už dříve vyloučili koalici s SPD. Menšinovou vládu s podporou SPD a komunistů však nevyloučili. Proti tomu se ale ohradila část poslanců ANO.

Klíčové pro další jednání o koalici bude také směřování ČSSD, která by na sjezdu v neděli měla zvolit nové předsednictvo strany. A to by mělo být klíčové pro to, zda sociální demokracie bude v novém volebním období sedět v opozičních lavicích, či ve vládě.