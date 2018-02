Hradecké déjà vu. ČSSD hledá restart v místě, odkud vykročila na politický vrchol

Porážka ODS ve sněmovních volbách před pěti lety byla drtivá. Hlavní vládní strana, která v první polovině devadesátých let dominovala tuzemskému politickému prostoru, dokázala v dolní komoře z původních třiapadesáti křesel obhájit pouze šestnáct mandátů. Stala se tak hráčem středního či malého významu.

Volební kongres, který měl obsadit uvolněné předsednické místo po zdiskreditovaném Petru Nečasovi a zachránit formaci před pádem do politické bezvýznamnosti, uspořádala ODS půl roku po volbách v Olomouci – a výběr místa to byl víc než symbolický. Stávající stranický šéf Petr Fiala se totiž do čela modré formace postavil v tomtéž hotelu, kde se ODS v dubnu 1991 pod vedením Václava Klause ustavila a odkud vykročila k ovládnutí české pravice.

Při pohledu na aktuální plány Lidového domu se proto může zdát, že hledání restartu v místě vlastního mocenského zrodu mají bývalí hegemoni tuzemské politiky vepsaný přímo do genetického kódu. Aktuální sjezd České strany sociálně demokratické, v pořadí již čtyřicátý, se koná na stejném místě, kde strana přijala svůj současný název (upustila od přívlastku Československá) a především – kde si za předsedu zvolila Miloše Zemana.

Po čtvrtstoletí znovu Střelnice