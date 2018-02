Senátor František Čuba rezignuje, do horní komory nechodil rok a půl

Čuba byl kritizován nejen za dlouhodobou neúčast, ale i za to, že dál pobíral senátorský plat ve výši 71 tisíc korun. A přestože do Prahy nejezdil, bral i finanční náhrady na dopravu a reprezentaci 51 100 korun. Dohromady 122 100 korun měsíčně. Do konce roku 2016 mu Senát platil i pronájem pražského bytu za 17 tisíc korun měsíčně.

„Mnoho občanů se zákonitě ptalo, zda je to v pořádku a co s tím můžeme dělat. Jediná naše možnost byla obracet se na pana Čubu, aby zvážil případnou rezignaci, pokud zdravotní stav je takový, že mu neumožňuje – a předpokládá se, že nebude umožňovat – výkon funkce v plném rozsahu,“ dodal Štěch. Výzvy podle něj nakonec pomohly tomu, aby Čuba rezignoval.

Předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) rozhodnutí o rezignaci ocenil. „Já jsem posílal dva dopisy a ještě měl nějaké ústní jednání s lidmi, kteří jsou blízko pana Čuby, kde jsem upozorňoval na to, že de facto mandát už delší čas nevykonává. V současné době je to asi rok a půl,“ uvedl.

Zákonodárci nemají povinnost přejít v případě nemoci na neschopenku. Pokud by tak Čuba učinil, klesl by jeho příjem na 20 tisíc korun měsíčně. Protože je v důchodu, směl by nemocenskou pobírat jen tři měsíce.

Čuba se po kritice loni v červnu rozhodl problém řešit tím, že se vzdá platu a náhrad a bude úřadovat jen ze Zlína. Zákon však takové řešení neumožňuje. Čuba se proto rozhodl plat a náhrady posílat do Studijního fondu Nadace Synot, který založil senátor a majitel Synotu Ivo Valenta (za Stranu soukromníků).

František Čuba se letos v lednu dožil 82 let a je vůbec nejstarším českým senátorem v historii. Druhým nejstarším byl Jaroslav Musial z ČSSD, jemuž v roce 1996, kdy byl zvolen senátorem, bylo 75 let. Mandát vykonával jedno období, do podzimu 2000. Jen jednou dosud senátor sám rezignoval, a to v lednu 2007 Petr Skála ze zdravotních důvodu. Chomutovsko zastupoval jen tři měsíce.