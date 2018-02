Za vypsání papírového receptu nebudou letos hrozit pokuty, Senát novelu schválil

V senátní diskuzi vystoupil pouze Vladimír Plaček (ČSSD), který dříve prosazoval dvouletý odklad povinných elektronických receptů. Sněmovna ale senátní návrh v lednu zamítla. Plaček uvedl, že byl příjemně překvapen, že systém nezkolaboval. Podotkl však, že 2000 až 3000 lékařů do něho stále ještě nemá přístupové kódy.

Elektronické recepty zavedl v Česku zákon v roce 2007, po řadě odkladů jsou ale povinné až od letošního roku. Původně hrozila lékařům pokuta až dva miliony korun, pokud by nevypsali recept elektronicky. Jedinou výjimkou měl být výpadek internetu, elektřiny apod.

Přechodné zrušení pokut zároveň znamená, že pokud by do doby, než tato novela nabyla účinnosti, zahájil lékový ústav s nějakým lékařem přestupkové řízení, tak by bylo ze zákona zastaveno.

Vojtěch: Chceme rok na doladění a vylepšení systému

„Chceme mít rok na odladění systému a jeho vylepšení,“ uvedl v Senátu ministr Adam Vojtěch. Letos v květnu chce ministr zdravotnictví v demisi předložit vládě novelu, která by umožnila další funkce e-receptu.

Přibýt by totiž měl takzvaný lékový záznam pacienta, který zajistí sdílení dat o tom, jaké léky mu různí lékaři předepsali. Aplikace by měla vyloučit vícečetné předepisování stejného léku jinými lékaři a nevhodných kombinací léků.

Už teď mohou lékaři zkontrolovat, jestli si pacient lék v lékárně už vyzvedl. Odpadá také možnost vydání léku na falešný recept.