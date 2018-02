Barevné obálky i povinné školení. Ministerstvo reaguje na zmatky u voleb

Každý řadový člen volební komise by už v podzimních komunálních volbách a volbách do Senátu mohl dostat o 500 korun víc než dosud. Celkově by se tak jeho odměna zvedla na 1800 korun za jedny volby. Stát by tedy podle nového zákona navrhovaného Ministerstvem vnitra vyplatil zhruba o 250 milionů korun navíc. Ministerstvo chce zákon přijmout zrychleně už v prvním čtení, aby nová pravidla platila už pro letošní volby.

Změny jsou součástí plánovaných opatření, které Ministerstvo vnitra naznačovalo už před prezidentskými volbami. „Chceme skutečně usilovat o to, aby se odměny za okrskové volební komise zvedly nejméně o setkoruny,“ uvedl v listopadu pro ČT náměstek ministra vnitra Petr Mlsna. K novému návrhu zákona se ministerstvo zatím nevyjádřilo.

Zmatky při senátní i sněmovních volbách

Vyšší náklady by přinesly i další úpravy volebních pravidel, se kterými novela počítá. „Ve všech volebních zákonech bude pro případy souběhu voleb vedle barevného odlišení obálek nově upraveno též odlišení hlasovacích lístků,“ uvádí ministerstvo ve zprávě k zákonu s tím, že už nebude možné používání společné obálky pro dvojí volby. To způsobovalo zmatky naposledy při prvním kole prezidentských voleb v souvislosti se senátními volbami na Trutnovsku.

Novela navíc přináší konec oboustranných hlasovacích lístků, které u voličů znevýhodňovaly kandidáty na zadní straně. Ministerstvo tak chce předejít situaci, jaká se stala například při posledních volbách do sněmovny. V několika případech si členové komise při sčítání hlasů nevšimli kandidáta ODS Martina Kupky na zadní straně lístku. A nezapočítaly tak jeho preferenční hlasy. Po přepočtu pak Nejvyšší správní soud rozhodl, že novým poslancem se místo hejtmana středočeského kraje Petra Bendla stal právě Kupka.