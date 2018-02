Řidiči kamionů nedostanou mzdu podle států, kterými projedou. Dopravce by to zlikvidovalo

Česká republika chce do poloviny roku vyjmout dopravní služby z působnosti směrnice EU o vysílání pracovníků. Dálková tranzitní doprava by neměla regulaci podléhat, uvedl ministr dopravy v demisi Dan Ťok (ANO). Pokud by totiž čeští řidiči dostávali minimální mzdu podle toho evropského státu, kterým projíždějí, ohrozilo by to konkurenceschopnost tuzemských přepravních firem.