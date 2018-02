Na Hrad přišel dopis Nikulinovy matky. Hledá u Zemana zastání, píše ruský list

Podle Izvestije píše Nikulinova matka českému prezidentovi, že je invalidní a že loni pohřbila svého staršího syna. „Můj (mladší) syn dal přednost pravdě před slibovaným prospěchem. Je mu jen třicet let. Zapřísahám vás, abyste mě této poslední naděje nezbavil,“ citoval ruský list z dopisu, o kterém uvedl, že ho má k dispozici.

Matka zároveň obvinila české úřady z porušování lidských práv. „V rozporu se všemi normami mezinárodního práva syna několik hodin po zadržení umístili do psychiatrické nemocnice, přivázali mu ruce a nohy k posteli, násilně ho tam zadržovali, nedovolili mu chodit na záchod a odepřeli mu stravu. Po celou dobu mu injekčně podávali psychotropní látky, které potlačují vůli,“ stojí podle Izvestije v dokumentu.

O vydání Jevgenije Nikulina ovšem nerozhodne prezident republiky, nýbrž ministr spravedlnosti. Tím je v současnosti Robert Pelikán (ANO), jenž funkci vykonává v demisi. Nikulinův advokát Vladimir Makejev je přesto přesvědčen, že je důležité o případu zevrubně informovat prezidenta Zemana.

Týdeník Respekt ostatně v pondělí napsal, že Miloš Zeman s ministrem spravedlnosti v demisi Pelikánem v průběhu ledna a února o Jevgeniji Nikulinovi dvakrát hovořil. Podle týdeníku prezident „vyslovil názor, že Nikulin by měl být vydán do Ruska“. Podle téhož listu jednal Miloš Zeman o Nikulinovi i s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, bývalý ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) zase odpovídal na otázky na jeho vydání při své pracovní cestě do Spojených států.

Hrad se však k Nikulinovi nevyjádřil. Prezidentův mluvčí pouze potvrdil, že dopis od matky přišel, ale další postup nechtěl komentovat.

Jevgenije Nikulina zadržela v říjnu 2016 v Praze česká policie na základě amerického zatykače. USA ho viní z hackerských útoků na sociální sítě LinkedIn a Formspring a webové úložiště Dropbox. O jeho vydání ovšem požádalo i Rusko, podle kterého se dopustil internetové krádeže. Nikulin se možnosti vydání do USA bránil tvrzením, že v zámoří nebude spravedlivě souzen, české soudy však potvrdily přípustnost extradikce do obou zemí, které o vydání žádají.