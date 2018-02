Velké a barevné písmo, chytlavé upozornění v předmětu zprávy. Dezinformační e-maily cílí na seniory

Fenoménu dezinformačních e-mailů se nedávno věnovali reportéři pořadu 168 hodin. Autor reportáže Jan Novák dostal po jejím odvysílání od diváků zhruba 150 až 200 e-mailů, které mezi lidmi kolují. „Témata jsou poměrně pestrá. Je to od kritiky nebo lživých informací o Evropské unii po migrační krizi,“ řekl v Událostech, komentářích .

Toto se v televizi nedozvíte

Dezinformační e-maily většinou reagují na aktuální témata. Nejvíc jich tak lidé dostávali v době prezidentské volby, nyní je často jejich předmětem referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie. Často chodí seniorům, protože mívají u voleb poměrně vysokou účast.

A do jaké míry jsou zprávy v e-mailech pravdivé? „Některé jsou ze sto procent naprosté lži patrné na první pohled. V některých jsou například výroky politiků nebo známých osobností, které jsou ale dávány do jiného kontextu, případně jsou těmto osobám přisuzovány, aniž by jim patřily. Některé zprávy jsou z devadesáti procent pravdivé, akorát někde v textu může být záměrná lež,“ popisuje Novák.