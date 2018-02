Anticeny Velkého Bratra „vyhráli“ hejtman Běhounek i ministerstvo průmyslu

Návrhem na zrušení paragrafů několika zákonů, které se plošného sběru dat týkají, se bude zabývat i český Ústavní soud. Poslanci ze šesti stran se před koncem minulého roku podepsali pod návrh, podle kterého takové uchovávání informací o chování lidí nemá výrazný vliv na objasňování kriminality. I oni přitom odkazují na verdikt evropského soudního dvora.

Ministerstvo podle jeho mluvčího připouští, že „uchovávání provozních a lokalizačních údajů je významným zásahem do některých ústavně zaručených práv“, ale domnívá se, že převažuje veřejný zájem na odhalování trestné činnosti a ochraně bezpečnosti obyvatel Česka před

pachateli trestných činů.

Přístup ke zdravotní dokumentaci bez limitů, nebo cesta k vyspělé Evropě?

Hejtman Kraje Vysočina a zároveň poslanec Jiří Běhounek (za ČSSD) je pak podle pořadatelů „Úředním slídilem“. Anticenu mu vynesl návrh na široký přístup k elektronické zdravotní dokumentaci prostřednictvím Národního kontaktního místa. Jde o tzv. přílepek, který Běhounek připojil k zákonu o elektronické identifikaci.

„Zákon zcela postrádá nezbytné limity tohoto přístupu, stejně jako zcela mlčí o tom, zda může pacient sdílení svých citlivých dat jakkoli ovlivnit,“ vysvětlili porotci svoji volbu.

Běhounek v době, kdy se zákon schvaloval, obhajoval svůj pozměňovací návrh snahou zapojit Česko do celoevropského systému výměny zdravotnické dokumentace. „Materiál jsem dal jako pozměňovací návrh proto, abychom projekt, na který jsme dostali dotaci kolem devíti milionů korun, úplně nezabili,“ řekl loni v létě serveru iDnes.cz.

Po udělení anticeny dal Jiří Běhounek najevo, že si myslí, že je všechno ošetřené. „Opakovaně jsem to konzultoval,“ uvedl. Udělení Ceny Velkého Bratra považuje za nepochopení. Podle něj to také ukazuje na odpor proti elektronizaci zdravotnictví. „Jde o to, abychom vůbec měli národní kontaktní centrum a výměnu zdravotnické dokumentace s Evropou,“ dodal.

Povinné TelcoScore a definice Roma

Kategorii Firemní slídil „vyhrála“ Equa Bank, která vyžaduje souhlas klientů s poskytnutím tzv. TelcoScore sestaveného z dat telefonních operátorů. Banka tak prověřuje kredibilitu zákazníka.

Porotě se nelíbí především to, že souhlas nelze odmítnout, k poskytnutí skóre je přitom nutný. „Vyžadování souhlasu i u dalších finančních ústavů povede k tomu, že takový souhlas bude stěží moci být považován za svobodný,“ podotkli porotci.

Podle mluvčí Markéty Dvořáčkové však banka připravuje aktualizovanou verzi žádosti o spotřebitelský úvěr. „Již umožňuje volbu udělení souhlasu, nebo nesouhlasu o využití služby TelcoScore ze strany klienta, a to v průběhu druhého čtvrtletí tohoto roku,“ slíbila.