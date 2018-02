Šumavě přinesla noc téměř třicetistupňový mráz, obzvláště chladná série tím končí

Přes den vydrží mráz především na horách, naopak v nižších polohách mohou teploty vystoupit nad nulu. Denní maxima se budou pohybovat mezi 0 a 4 stupni Celsia, tedy trochu výše než v minulých dnech. Období obzvláště mrazivých nocí a rán by tím měla skončit.

Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí od 20 hodin pro Jihočeský, Karlovarský, Plzeňský, Středočeský kraj, Prahu a také pro část Ústeckého kraje (Chomutovsko, Litoměřicko, Lounsko a Mostecko). Od 23 hodin bude hrozit namrzání dešťové vody také v Kraji Vysočina a na Znojemsku. Výstraha platí ve většině regionů do pátečních 8 hodin ráno, v Ústeckém a Karlovarském kraji pouze do 4 hodin.

Situace v republice se navíc před víkendem otočí oproti dosavadnímu stavu, kdy se s tuhými nočními mrazy museli potýkat především v Čechách. V noci na pátek naopak klesnou v Čechách teploty jen na minus 3 až plus 1 stupeň, ve dne by pak mohlo být až sedm stupňů nad nulou. Naopak na Moravě a ve Slezsku bude chladněji, v noci kolem minus 5, možná i minus 7 stupňů a ve dne mezi 0 a plus 3 stupni.

Páteční oteplení by mělo být pouze dočasné, v dalších dnech budou teploty opět klesat; v sobotu i neděli by měla denní maxima dosáhnout 1 až 5 stupňů, tedy o dva stupně níže než v pátek.