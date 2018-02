Ministr prověří miliardy, které se točí v pěti velkých nemocnicích. Posílá tam kontrolory

Ministerská kontrola dorazí letos do pěti velkých nemocnic ve čtyřech městech. Šéf resortu Adam Vojtěch chce, aby se v nich zkontrolovaly především jejich nákupy. „Zajímá mě, jak nakupují a jestli dodržují zákon. Je to věc, která se týká veřejných zakázek a obecně hospodaření nemocnic bez ohledu na to, kdo je v jejich čele,“ popisuje Vojtěch.

A zaměřit se chce i na to, jestli nemocnice nakupují od vysoutěžených dodavatelů. „I Nejvyšší kontrolní úřad ve svých nálezech upozorňuje, že nemocnice nakupují bez výběrového řízení. Oni pro to využívají různé výjimky a já mám trošku obavu, jestli ty výjimky nejsou účelově využívány,“ tvrdí Vojtěch. Nemocnice, které NKÚ zkontroloval, se však již dříve proti jeho závěrům ostře ohrazovaly.

A v případě ředitele Nemocnice Na Homolce stanovil, že jeho organizace musí ukončit nákupy skrze dceřinou firmu nemocnice do konce března. V opačném případě prý ministr zakročí, a to třeba i personálně. Ředitel Oliva však již dříve řekl, že do konce března bude dceřiná firma zlikvidovaná a nemocnice převede veškeré její činnosti do nemocnice. „Konečný termín jsme stanovili na 31. 3. 2018 a já ručím za to, že ho dodržíme,“ uvedl ředitel nemocnice Ivan Oliva.

Ministra zdravotnictví v demisi však za jeho kroky kritizují někteří poslanci zdravotnického výboru. Ti upozorňují na to, že ministr nemá důvěru. „Tento ministr je v demisi, vláda byla poskládaná bez podpory sněmovny, není odvinuta od Poslanecké sněmovny a neměla by dělat kroky, které jsou nevratné,“ míní poslankyně ČSSD Alena Gajdůšková.

Napjatá je zatím situace v Ostravě. Evžen Machytka, který je pověřen řízením nemocnice po odvolaném řediteli Svatopluku Němečkovi, vyvolává rozporuplné reakce. Vede totiž soudní spory s ostravskou univerzitou a v minulých dnech odvolal tři náměstky.

„U jednoho z náměstků se jednalo o závažné manažerské pochybení zjištěné v den odvolání předchozího ředitele. U dalších dvou náměstků se spíše jednalo o jakousi obměnu týmu tak, aby se jednalo o lidi, kterým důvěřuji,“ uvedl Machytka.

„S tou nemocnicí se dnes hraje hra, kdy byla skutečně svěřena lidem, za kterými je všude jen rozvrat, protože pan Machytka je skutečně jen nastrčený bílý kůň,“ reagoval na dění v nemocnici bývalý ministr zdravotnictví a odvolaný ředitel Svatopluk Němeček (ČSSD). Samotné své odvolání označil za „politickou čistku“.