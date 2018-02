Největší hrozbou je pro nás Rusko, je mistrem hybridních válek, varuje generál Šedivý

přehrát video Interview ČT24: Armádní generál a bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý

„Pro nás největší nebezpečí je hrozba, která vychází z Ruska a někdy nevyzpytatelných kroků, které Rusko provádí. Připomněl bych nedávné cvičení Západ 2017, kde byli Rusové a Bělorusové a které bylo i Ruskem prezentováno poměrně zvláštním způsobem, že tam bude asi necelých dvacet tisíc vojáků. A my jsme všichni věděli, že tam bude téměř sto tisíc vojáků,“ říká Šedivý.

Předseda vojenského výboru NATO Petr Pavel v rozhovoru pro HN loni v listopadu řekl, že Česko ruskou hrozbu relativizuje. Šedivý s tím souhlasí a připomíná, že Rusko do dění v Česku výrazně zasáhlo už před deseti lety. „Rusko už nám to jednou předvedlo v roce 2008, kdy poměrně velmi efektivně změnilo názor české veřejnosti proti americkému radaru. Víc než 70 procent našich občanů chápalo americké vojáky jako cizí vojáky, a ne jako spojence,“ uvádí.

„Rusové jsou mistři ve vedení hybridních válek. V první fázi to je destabilizace společnosti, různé neověřené zprávy, které dovedou jít tak daleko, že skutečně až znejistí společnost, znejistí organizace, sníží důvěryhodnost státní správy apod. My máme skutečně obavy, že to může probíhat i na území ČR,“ upozorňuje. Větší riziko podle něj hrozí například pobaltským zemím, kde jsou početné ruské menšiny. Vliv by však případný konflikt měl i na Česko. „Kdyby došlo dokonce k ozbrojeným pokusům dostat se třeba k důležitým územím, objektům a podobně, tak musí být ČR připravena podle článku 5 Severoatlantické smlouvy zasáhnout ve prospěch našich spojenců. Pokud budeme mít – a teď budeme mít – vojáky v Pobaltí, pak by se dostali do fyzického kontaktu potenciálně s ruskými vojáky.“

Obraně proti novým hrozbám se učíme

Bránit se proti novým hrozbám si podle Šedivého Česko teprve zvyká. „I my se učíme a začínáme odhalovat metody, které jsou používány ruským protivníkem, pokud to tak můžeme nazvat. První krok je, že jsme demonstrovali svoje odhodlání, kdykoliv a kdekoliv by se Rusové pokusili o takový krok, jako byla destabilizace východní části Ukrajiny, případně anexe Krymu, zasáhnout ve prospěch našich aliančních partnerů,“ uvádí. Příkladem podle něj jsou prapory, které jsou symbolicky umístěny v jednotlivých státech na východě Severoatlantické aliance. Česko už přijalo řadu opatření proti kybernetickým hrozbám. Loni v létě například vznikl nový Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. „Řada útoků v kybernetické oblasti byla vedena pravděpodobně z území Ruska, Estonsko je typickým příkladem,“ připomíná Šedivý jeden z nejzávažnějších případů.



V Estonsku před několika lety útoky na mnoho dní ochromily vládní a obchodní stránky. A to poté, co se Estonci rozhodli ze své metropole odstranit kontroverzní památník Rudé armádě, proti čemuž Rusko neúspěšně protestovalo. Do vyšetřování se tehdy vložilo i NATO, mnoho stop vedlo právě do Ruska.

„Rusko se střední Evropy nevzdalo, Čína si z nás udělala dveře do Evropy“ „Rusové jsou na to skutečně ‚mistři', což je pochopitelně problém a bylo by dobře, kdybychom byli mistři my. Debata, která je ve Spojených státech, zda Rusko ovlivnilo prezidentské volby, debaty, které se týkají podpory radikálních stran v západní Evropě, jestli do toho Rusové nějakým způsobem zasahovali, jestli jsou schopni ovlivňovat různé sociální sítě a předávat informace, které jsou falešné nebo smyšlené. Tam Rusové mají náskok před námi a my ještě musíme najít cestu, jak eliminovat takovéto útoky,“ říká. Bezpečnostní informační služba loni uvedla, že největším rizikem jsou v Česku ruské a čínské tajné služby. „Vždycky se jedná o to, zaprvé získávat informace, zadruhé ovlivňovat společnost a zatřetí narušovat spojenecké vztahy,“ vysvětluje Šedivý. „Faktem je, že Rusové jsou přesvědčeni, že střední Evropa je jejich doména, kterou ztratili po roce 1989 a po rozpadu Sovětského svazu. Ale pořád mají tendenci, aby ovlivňovali nejen Českou republiku, ale týká se to i Slovenska, Maďarska a Polska, i když tam je situace trochu jiná. Střední Evropa je pro ně cílem, kterého se nebudou chtít vzdát,“ míní.