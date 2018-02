Slaný je podle statistiků „Česko v malém“

Jak podle statistik vypadá typická česká obec? Pětinu z jejích obyvatel tvoří důchodci, o něco méně pak děti do 15 let. Každý sedmý občan dokončil nejvýše základní školu, každý desátý má univerzitní vzdělání. Jeden z dvaceti místních je cizinec. A hlavně – ze všech více než šesti tisíc českých obcí nejlépe kopíruje celostátní volební výsledky. A kde je možné tu vůbec nejtypičtější obec najít? Možná pro někoho překvapivě je to patnáctitisícové město Slaný na Kladensku.