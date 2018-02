Křesťanští aktivisté napsali papeži, kritizují Duku. Zastává se jej naopak petice i Václav Klaus

„Příklon biskupa Dominika k nacionalismu a ke krajní pravici lze vidět nejen v jeho nekritické podpoře islamofobního prezidenta Miloše Zemana, ale také v jednoznačném odmítnutí solidarity s uprchlíky na Svatováclavské pouti v září 2017 anebo v blahopřejném dopise zaslaném předsedovi fašizující strany SPD Tomio Okamurovi,“ uvedli v dopisu papeži.

Dukovi vyčítají také to, že „rád používá okázalé insignie moci“. Měl by se podle nich spíš snažit navrátit církvi původní význam. Dopis do Vatikánu odeslali v pátek, kopii pak pošlou i České biskupské konferenci či papeži spřáteleným biskupům.

Dalším důvodem, proč organizátoři k akci přistoupili, je snaha emancipovat laiky v české katolické církvi. „A ukázat, že toto je možnost, jak se zapojit do chodu církve,“ řekla jedna z organizátorek Hana Blažková.