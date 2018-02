Hosté Fokusu VM: Signály možného nástupu nové totality vidíme už teď, většině lidí je to ale jedno

Podle Šimečky jsou signály blížící se možné nové totality patrné už dnes. Zmínil v této souvislosti útoky politiků na média. „V třicátých letech vznikl pojem lügenpresse, tedy lživý tisk. Hitler používal útoky na média jako začátek totalitního systému,“ připomněl.

„To, co se děje dneska, je úplně totožné. Politici mluví o lžích v tisku, o lživých novinářích, prestitutkách. To je naprosto jasný signál toho, že mají v úmyslu demokracii zničit,“ dodal Šimečka.

Padevět souhlasí, že signály možné nové totality se už objevují. „A zase je tady to podstatné: spoustě lidí, nebo možná dokonce většině populace, je to vlastně jedno. A to já považuji za nejvíc nebezpečné,“ uvedl historik.

Šimečka i Padevět se domnívají, že nová totalita by vypadala jinak než ty předchozí. Padevět míní, že by mohla být méně krvavá. „Svobodný internet může být nástrojem k manipulaci s masami, a tím pádem by nebylo třeba tolik vyšetřovatelů a tolik věznic,“ sdělil historik.

Podle Padevěta je pro nástup totality podstatné, že „vůdce slíbí lepší příští. A v záři těch světlých zítřků nejsou vůbec vidět ty ostnaté dráty“.