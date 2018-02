Okamuru chce kvůli Letům odvolat 70 poslanců, řada dalších se nerozhodla. „Je to kampaň lidovců,“ říká šéf SPD

Sám Okamura hovoří o lživé kampani. Odmítl, že by popíral holokaust, řekl, že podporuje například vybudování památníku v Brněnci na Svitavsku. „Odsuzuji jakékoliv násilí, odsuzuji jakékoli shromažďování lidí proti jejich vůli. Toto je kampaň KDU-ČSL,“ řekl v rozhovoru pro Události ČT. „Já jsem nikdy nic nezpochybňoval, ani naše hnutí,“ dodal.

Není však jasné, zda SPD podpoří myšlenku ministra spravedlnosti v demisi Roberta Pelikána (ANO), který by chtěl, aby měla Česká republika nový významný den – den romských obětí holokaustu. Tomio Okamura uvedl, že by raději chtěl uzákonit jako významný den připomínku všech obětí holokaustu. Ten přitom již v českém kalendáři existuje patnáct let a připadá na 27. leden (Mezinárodní den památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti). Právě toho dne zazněly v rozhovoru pro DVTV Okamurovy výroky o letském táboře.