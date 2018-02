Do boje o vedení ČSSD jdou matadoři Chovanec a Hamáček, rebel Zimola i neznámý knihovník

Žatecká vystudovala Fakultu žurnalistiky na Univerzitě Karlově v Praze. V letech 1988–1998 byla redaktorkou v Zemědělských (později Zemských) novinách. Mezi lety 2001 až 2005 byla tiskovou mluvčí Krajského úřadu Ústeckého kraje, později byla pověřena i řízením odboru kanceláře hejtmana.

Poté tři roky vedla Pobytové a integrační středisko ve Stráži pod Ralskem. V roce 2009 byla krátce vedoucí regionální redakce deníku MF DNES v Ústí nad Labem. Mezi lety 2010 a 2014 působila ve společnosti Pears Health Cyber jako šéfredaktorka webu ordinace.cz, později jako mluvčí firmy.

Do ČSSD vstoupila v roce 2006. Od roku 2010 je zastupitelkou v České Lípě, o čtyři roky později se stala starostkou. Od roku 2012 je také zastupitelkou Libereckého kraje.

Žatecká chce při volbě nového šéfa strany na sjezdu nabídnout delegátům ráznou změnu tváří, řízení, komunikace i témat. Po porážce v říjnových sněmovních volbách je podle ní strana rozložená a tak nejistá, že od té doby navenek nekomunikuje. „Nejsme schopni si říct, jak se zvedneme, co budeme dělat, jak to budeme dělat a jaký bude náš cíl,“ prohlásila.

Za svou přednost považuje 12 let zkušeností v komunální a krajské politice. „Předložím jednoduše znějící vizi – sebevědomá ČSSD, které lidi rozumějí a věří. A nebudu zastírat, že cesta k této jednoduché vizi bude hodně těžká. A já chci na mimořádném sjezdu oslovit ty delegáty, kteří chápou, že zastavit strmý pád může jen rázná změna směru,“ řekla.

Se vstupem do vlády, případně tolerancí kabinetu ANO nesouhlasí, protože ČSSD podle ní dostala jasnou stopku od voličů. „Pro účast jakékoli trestně stíhané osoby ve vládě, a to i na nižších úrovních, mám nulovou toleranci bez výjimek. Chci politickou kulturu povyšovat, ne degradovat na trhací kalendář,“ uvedla. ČSSD by se podle ní měla soustředit na kontrolu vlády a čas v opozici využít k řešení situace uvnitř strany a hledání dalších osobností. Žatecká je vdaná, bezdětná.

Jan Jukl

Osmatřicetiletý Jan Jukl je spolu s Jiřím Sokolem zřejmě nejméně známým kandidátem na post předsedy. Nezískal žádnou krajskou nominaci. Jukl vstoupil do ČSSD před čtyřmi roky, což je jedna z minimálních podmínek pro kandidaturu do vedení. Nyní je zastupitelem v Poličce a ředitelem tamní knihovny.

Představu o směřování sociální demokracie má. „Podle mě by mělo všechny sféry politiky prostupovat téma rodiny jako základní jednotky, na níž se dá vybudovat sebevědomý stát,“ řekl deníku Právo. S rodinnou politikou podle něj souvisí dostupné bydlení, ČSSD by se měla zaměřit také na vzdělávání a průmysl.

Jasno má i v postoji k hnutí ANO – na všechny nabídky má ČSSD odpovědět NE. „První a nejdůležitější věcí, kterou musí moderní, reformovatelná ČSSD udělat, je razantně se odstřihnout od způsobu politiky, který tady sama posledních 20 let pomáhala budovat. Té politiky, kterou ovládl manažer Babiš stejně predátorsky jako své podniky,“ prohlásil.

Jiří Sokol

Krátce před sjezdem se o funkci předsedy sociální demokracie přihlásil i Jiří Sokol ze Slatiňan. V dopisu pro členy ČSSD to odůvodnil tím, že mezi ostatními kandidáty nevidí nikoho, kdo by byl schopen zabránit dalšímu propadu strany.

Sokol v dopisu napsal, že je členem ČSSD od roku 1989 a činný byl v orgánech na Chrudimsku, ale i okresních, krajských a celostátních orgánech seniorů ČSSD. Za „nejlepší ze špatných“ možností pro ČSSD označuje toleranci vlády, aby se neuskutečnily předčasné volby. Přímý vstup do kabinetu však odmítá.

ČSSD by podle něj měla ustavit komisi pro vypracování nových stanov, kde bude prioritní vůle členů. Vzniknout by měla také komise, která určí vizi sociálních demokratů. Pak by se měla strana podle jeho názoru zaměřit na další volby.