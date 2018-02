K registracím prezidentských kandidátů už se soud nevrátí. Povolební stížnosti k tomu neslouží, vzkázal

Nejvyšší správní soud by se měl ke všem povolebním stížnostem vyjádřit do 21. února. Dalším termínem v povolební proceduře by již měl být 8. březen, kdy se uskuteční inaugurace znovuzvolené hlavy státu.

Před pěti lety NSS dostal 109 stížností. Žádné nevyhověl, přestože v kampani našel přinejmenším tři protizákonnosti. Ty ale podle soudů nemohly ovlivnit celkový výsledek voleb.