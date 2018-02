Jaro není za dveřmi, velmi chladná rána však ano

Na horách bude ve středu sněžit, v Krkonoších či Orlických horách by mohlo napadnout kolem pěti, v Jeseníkách a Beskydech i přes deset centimetrů nového sněhu.

Pátek by pak měl být o něco teplejší, ve dne vystoupají teploty na 2 až 6 stupňů nad nulu, v noci předtím bude kolem nuly, chladněji přitom má být tentokrát na Moravě a ve Slezsku. Zároveň bude pršet, popř. sněžit nebo bude padat déšť se sněhem. Místy hrozí i mrznoucí déšť.

V dalších dnech bude počasí podobné, i když srážky by měly ustávat. O víkendu teploty oproti pátku opět mírně poklesnou, podobné to bude na počátku příštího týdne. Mrznout bude každé ráno patrně celý zbytek měsíce – až do prvního březnového týdne. Také denní teploty zřejmě zůstanou blízko nuly. Jaro tedy v žádném případě ještě není za dveřmi.