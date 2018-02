Výzkum Charity: chudoba se v Česku dědí. Mladí zůstávají ve vleku návyků rodičů

Ti pak v den osmnáctých narozenin dostanou rozhodnutí o exekuci. Když začnou pracovat, mívají vysoké srážky. „Legální zaměstnávání se stává pro člověka takřka nemožným,“ upozorňuje Charita – a za nejohroženější skupiny označuje mladé po odchodu z dětských domovů či děti z ghett.

Pokud mladý člověk nastoupí do zaměstnání a jeho rodina pobírá dávky, výše podpory se jí kvůli společnému posuzování členů domácnosti přepočítá. Pomoc od státu se snižuje. Celková částka i s výdělkem, z něhož se srážejí dluhy, bývá často nižší než bez něj.

Získání bytu pak brání vysoké nájmy a kauce, příslušníkům menšin či samoživitelkám navíc mnozí majitelé nechtějí byt ani pronajmout.

Volání po ochraně

Charitní odborníci navrhují, aby děti měly ochranu a nemusely platit dluhy svých rodičů. Dlužníkům by také měla z výdělku při splácení zůstat větší částka než nyní, která by byla navíc vyšší než sociální dávky. Motivovalo by to k práci.

Oddlužení by mělo být dostupnější většímu okruhu lidí. Upravit by se mělo i společné posuzování členů domácnosti při stanovení dávek v hmotné nouzi.