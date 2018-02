I česká krajina má své divy. Poznejte Čertovy sloupy i možná největší větrný mlýn Evropy

Tři kamenné sloupy na Vyšehradě jsou stále zahalené tajemstvím. Veřejnosti jsou díky barokní legendě známé jako Čertovy sloupy. Kněz se údajně vsadil s ďáblem, že doslouží mši dřív, než čert stihne přinést z Říma sloupy na dostavbu vyšehradského chrámu.

„Čert by to stihnul, ovšem zasáhl svatý Petr, který sloup shodil do Benátské laguny, takže čert doletěl na Vyšehrad pozdě a vzteky se sloupem mrštil o střechu kostela,“ popisuje legendu archeolog Ladislav Varadzin.

Časoměrný sloup Slovanů?

Z jaké doby sloup ve skutečnosti pochází a k čemu sloužil, není ale stále jasné. První doložená zmínka o jakémsi sloupu pochází až z roku 1609. Měl stát před nyní už zaniklým kostelem Stětí svatého Jana na Vyšehradě.