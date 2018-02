ODS a lidovci se staví proti zákonu o referendu. Jen rozmělní demokracii, tvrdí

„Překvapilo nás, že na to naskakují i Piráti,“ poznamenal Kupka k návrhu Pirátské strany, který počítá se zavedením dvou úrovní referend, přičemž všelidové hlasování o ústavních záležitostech by mělo přísnější podmínky.

Kupka uvedl, že zákon o všelidovém referendu Česko nepotřebuje, což ukázal neúspěch obdobného návrhu v uplynulém volebním období. Ten obsahoval podmínku 500 tisíc podpisů. Dřív než by se posbíraly, byla by podle Kupky sněmovna určitě schopna vypsat zvláštní zákon na vypsání referenda na dané téma. Návrh, jak ho připravila SPD, podle něj povede k rozmělnění demokracie, nikoli k jejímu posilnění.

Jurečka v souvislosti s vyjednáváním ANO s komunisty a SPD varoval před vznikem menšinové vlády předsedy ANO Andreje Babiše, ve které by zasedali odborníci a která by byla na hraně ústavnosti. „Hraničí to s kupčením s podporou,“ myslí si.

Poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL) doplnil, že na zasedání ústavního výboru zaznělo ze strany ANO, SPD a komunistů, že v případě zákona o referendu mohou mít subjekty prosazující zákon ústavní většinu, takže ostatní strany nepotřebují. „O to víc je důležitá pojistka, která je v Senátu,“ upozornil na to, že v Senátu tuto převahu ANO, komunisté a SPD nemají.

ODS i STAN zároveň po schůzce s lidovci odmítli podporu druhé vlády, kterou sestavuje premiér v demisi Andrej Babiš. KDU-ČSL postupně přizvala k jednání taky TOP 09, Piráty a čeká na sociální demokraty. Se stranami si chce ujasnit jejich postoj k novému kabinetu – shodly se na tom, že problémem je osoba trestně stíhaného premiéra a taky programové jednání ANO s SPD a komunisty.