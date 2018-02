Babiš pozval taxikáře na vládu. S formou jejich protestů proti Uberu však nesouhlasí

Taxikáři tvrdí, že alternativní přepravní služby jsou nekalou konkurencí a stát situaci neřeší. Na protest již několikrát uspořádali pomalé jízdy Prahou, kterými blokovali dopravu. Babiše či Ťoka již dříve zvali na schůzku v době protestů, ale Ťok to odmítl a Babiš žádal oficiální pozvánku.

Babiš po výzvách taxikářů k jednání minulý týden uvedl, že pokud mu přijde oficiální pozvání, s řidiči se sejde. Taxikáři proto v pondělí s žádostí o schůzku kontaktovali úřad vlády. „Pozval jsem taxikáře na vládu, jak jsem slíbil. A vyslechneme si je,“ sdělil na Twitteru.

Pozval jsem taxikáře na vládu, jak jsem slíbil. A vyslechneme si je. Zítra v 10. I když samozřejmě nesouhlasím s jejich formou protestu, která obtěžuje lidi v Praze a ani taxikářům moc nepomáhá. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) February 13, 2018

„I když samozřejmě nesouhlasím s jejich formou protestu, která obtěžuje lidi v Praze a ani taxikářům moc nepomáhá,“ doplnil Babiš. Venclová pozvání na jednání kabinetu potvrdila. Jak přesně bude schůzka vypadat, bude mimo jiné záležet na průběhu pravidelného středečního jednání vlády, které ve Strakově akademii začne v 8 hodin ráno.

Taxikáři následně výsledek jednání zhodnotí na Strahově, kde se rozhodnou, zda uspořádají další protestní jízdu do centra metropole. Řidiči taxi v posledních dnech protestovali opakovaně, minulý čtvrtek na magistrále demonstrovaly až dvě tisícovky vozů.

Taxikáři si berou jako rukojmí obyvatele Prahy, uvedl ministr Ťok

Ministr Ťok se před týdnem odmítl s taxikáři sejít v den konání jedné z protestních jízd. „Musím přiznat, že jsme zvažovali, jestli za taxikáři pojedeme, ale k ničemu by to nevedlo. Scházíme se pravidelně zhruba každých 14 dní, a dnešní protest proto považuji za nešťastný. Taxikáři si berou jako rukojmí obyvatele Prahy,“ uvedl tehdy. Protesty kritizovala i pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO). „Neprospěje to nikomu kromě té skupiny, proti které je protest namířen,“ řekla.