Šlechtová mění střednědobé cíle armády. Chce plné sklady, rozšíření misí a brannou výchovu dětí

Ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (za ANO) nechala přepracovat střednědobé cíle české armády. V dosavadních plánech podle ní nesouhlasilo financování. Ohledně nákupu víceúčelových vrtulníků očekává od vedení armády upravenou specifikaci, zakázku by chtěla zadat do několika měsíců. Otevřít ji bude chtít více státům. Řekla to na velitelském shromáždění české armády.